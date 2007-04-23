مولانا پیروی از دین را منجر به یافتن چشم باطن می داند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز ، دکتر حسن لاهوتی در مراسم پایانی دومین روز از همایش بین المللی مولانا و دین که در دانشگاه شیراز برگزار شد، اظهار داشت: مولانا در آثار و اندیشه های خود به همان نسبت که عشق های رنگی را ننگ می شمارد، عقل حسابگر را نیز مردود می دارد و در راه سلوک الی الله، با آن که اعتقادی به مذبه عشق دارد نیروی عقل را نیز انکار نمی کند .

وی ضمن قرائت مقاله خود تحت عنوان "دین عاقل، کیش عاشق" پرداخت و خاطرنشان کرد: سخنان عاشقانه و رفتار عارفانه مولانا که در مثنوی معنوی و بیشتر از آن در دیوان شمس به چشم می خورد گاهی سبب این گمان شده است که او برای عقل هیچ ارزشی قایل نیست، اما مولانا عارفی است که رهروان کیش عشق و پیروان دین عقل، هر دو را مستعد رسیدن به مقام قرب الهی می داند.

در بخش دیگری از برنامه اختتامیه دکتر زهرا ریاحی زمین افزود: مولانا عقیده دارد خلقت همه موجودات چه به ظاهر خوب و چه بد با حکمت صورت گرفته و در ورای آن خالق هستی هدفی را دنبال می کرده است .

وی اضافه کرد: مولانا در مثنوی معنوی خود آفرینش را بر پنج وجه پایدار می کند که مشتمل بر دو وجه خلقی و سه وجه خالقی است .

این پژوهشگر یادآورشد: مولانا از جمله کسانی بود که با تکیه بر آموخته های کلامی و فلسفی و تحلی به زیور شرع و عرفان در جای جای مثنوی بر اصل احسان و فیض بخشی الهی و بر مبنای عشق و اشتیاق استوار است .

همایش بین المللی مولانا و دین که با حضور مولاناشناسان، استادان دانشگاه و علاقه مندان به ادب فارسی از سراسر جهان به مدت دو رو زدر دانشگاه شیراز برگزار بود با ارائه چهار مقاله در بخش پایانی به کار خود پایان داد.