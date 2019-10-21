ماجرای دستوری که اجرا نشد/ آیا ظریف امضای اوباما را گرفت؟

خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان اخیراً با برخی فعالان حوزه فضای مجازی دیدار و از کارنامه خود و دستگاه دیپلماسی در حصول توافق هسته‌ای دفاع کرد.

ظریف در بخشی از سخنانش به ماموریت خودش برای اخذ امضاء از رئیس جمهور آمریکا ذیل برجام اشاره کرد و گفت: «به من دستور دادند اول باید اوباما امضا کند که تحریم‌ها برداشته شود و بعد از آن، تعهدات متقابل اجرایی شود. ماموریت من این بود که این امضا را بگیرم و من هم گرفتم!»

اما در این میان، فرمایشات مقام معظم رهبری و برخی دیگر از مقامات کشور درخصوص اخذ تضمین‌های لازم در برجام، بخصوص امضای رئیس‌جمهور آمریکا ادعای ظریف را زیر سوال می‌برد.

شرط رهبری در تایید برجام اخذ تعهد و امضای آمریکایی‌ها بود

مهم‌ترین سند در عدم اخذ امضا باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا را می‌توان فرمایشات رهبر معظم انقلاب دانست.

آیت الله خامنه‌ای در جریان بازدید از دانشگاه فرهنگیان در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ فرمودند: «به مسئولین بارها گفتیم قبل از هر قرارداد، از طرف مقابل تضمین‌های واقعی بگیرید و به حرف آنها اعتماد نکنید؛ یکی از شروط بنده در پذیرش برجام، تضمین کتبی و امضای رئیس جمهور وقت آمریکا نسبت به برداشته شدن تحریم‌ها بود. البته مسئولان محترم تلاش کردند، اما نتوانستند و نتیجه‌اش این شد که بعد از دو سال و نیم عمل کردن ایران به همه تعهدات، رئیس جمهور آمریکا ضمن خروج از برجام، ملت ایران را تهدید می‌کند.»

همچنین علی مطهری نائب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران نیز در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس، گفت: «این موضوع بسیار خوبی بود که از رئیس جمهور آمریکا در جریان مذاکرات هسته‌ای امضا گرفته می‌شد، ولی زور تیم مذاکره کننده برای این کار نرسید.»

به قول شفاهی «جان کری» نمی‌شود اعتماد کرد

در همین رابطه علی‌اکبر ولایتی عضو هیئت نظارت بر برجام در ۲۱ تیر سال ۱۳۹۵ گفته بود: «رهبر معظم انقلاب فرمودند که اوباما باید تعهدات آمریکایی‌ها را بنویسد و امضا کند ولی این کار اتفاق نیفتاد.»

ولایتی همچنین گفته بود، «جان کری در سفری به یکی از کشورهای اروپایی و در جمع شماری از فعالان اقتصادی، اطمینان خاطر داده بود که آنها می‌توانند با ایران معامله کنند، اما یکی از مسئولان اقتصادی پس از آن جلسه طی مصاحبه‌ای گفته بود که آمریکایی‌ها باید این مطلب را بنویسند، زیرا به قول شفاهی کری نمی‌توان اعتماد کرد.»

قول «اوباما» محترم است و آن را می‌پذیریم

محمدجواد ظریف در حالی از اخذ امضای اوباما برای برداشته شدن تحریم‎‌ها می‌گوید که وی پیش‌تر در مصاحبه‌ای با شبکه PBS آمریکا در شهریور ۱۳۹۳ گفته بود: «اگر اوباما به ما قول می‌دهد که کاری بکند، ما آن را می‌پذیریم و به قولش احترام می‌گذاریم.»

ظریف در جمع فعالان فضای مجازی اخذ تضمین‌های لازم در برجام بخصوص امضای باراک اوباما را به عنوان دستوری از سوی مقامات بالای کشور مطرح می‌کند و درحالی که این ماموریت به اذعان عمده مقامات کشور به درستی انجام نشد، اما وزیر امور خارجه می‌گوید: «دستوری که به من دادند این بود که امضا بگیرید و من هم گرفتم! دستور به من این نبوده که دختر اوباما را گروگان بگیرم تا اجرا بکند!»، این در حالی است که باید این نکته را یادآوری کرد که هیچکس از محمدجواد ظریف چنین درخواستی نداشت و تنها ماموریت تیم مذاکره‌کننده اخذ امضای باراک اوباما بوده است که شواهد از عدم تحقق آن حکایت می‌کند.