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۳ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۲۱:۱۴

در دیدار اشپیل و مصطفوی مطرح شد:

دانمارک آماده افزایش حجم مبادلات تجاری با ایران است / تبادل هیئت های علمی و دانشگاهی میان تهران و کپنهاگ ضروری است

دانمارک آماده افزایش حجم مبادلات تجاری با ایران است / تبادل هیئت های علمی و دانشگاهی میان تهران و کپنهاگ ضروری است

قائم مقام وزیر خارجه دانمارک در دیدار با قائم مقام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، از توافق دو کشور برای گسترش روابط سیاسی اقتصادی و فرهنگی خبر داد وآمادگی کشورش را برای افزایش حجم مبادلات تجاری به اطلاع طرف ایرانی رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیدل اشپیل قائم مقام وزارت امور خارجه دانمارک که در پاسخ به سفر سعید جلیلی معاون اروپا و آمریکا کشورمان به کپنهاگ به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است امروز با مهدی مصطفوی قائم مقام وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

مصطفوی در این دیدار ضمن خوشامدگویی، روابط دو کشور را قدیمی و با نقاط مشترک قابل توجه دانست و ضمن اشاره به وجود زمینه های مختلف همکاری میان دو کشور لزوم توسعه فعالیتها در بخش های مختلف سیاسی پارلمانی اقتصادی و تجاری و همچنین مذاکرات در خصوص مسائل سیاسی منطقه ای و بین المللی را مورد تاکید قرار داد.

وی با اعلام اینکه وزیر امور خارجه کشورمان در آینده نزدیک عازم دانمارک خواهند شد بر لزوم ارتباطات بیشتر مردمی از جمله تبادل هیئت های علمی و دانشگاهی ورسانه ای و مطبوعاتی بین دو کشور نیز تاکید کرد.

همچنین فیدل اشپیل در این دیداربا ابراز خشنودی مذاکرات خود در تهران و مثبت و سازنده خواندن آنها برای ارتقا روابط میان دو کشور تاکید نمود و افزود: ما در جریان این سفر توافق کردیم که دو کشور در زمینه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی تعامل بیشتری با همدیگر داشته باشند و در صدد هستیم تا همکاری با جمهوری اسلامی ایران را تا آنجا که می توانیم افزایش دهیم.

آقای اشپیل روابط اقتصادی دانمارک با کشورمان را قدیمی و حضور شرکتهای دانمارکی در ایران را توام با فعالیت مثبت و قابل توجه ارزیابی کرد وآمادگی کشورش را برای افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به اطلاع طرف ایرانی رساند.

قائم مقام وزیر امور خارجه دانمارک در این دیدار نشست آتی همسایگان عراق را مهم دانست و افزود: ما روی حمایت جمهوری اسلامی ایران از این نشست حساب کرده ایم.

کد مطلب 475106

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