زهرا یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط و وضعیت کشتی بانوان گفت: آخرین اردوهای کشتی بانوان در زمان حضور منظمی(نایب رئیس اسبق کشتی بانوان) برگزار شد و دیگر خبری از اردو و تمرین نیست. درخشانی اعلام کرده است مسابقات جهانی کره از سایت اتحادیه جهانی پاک شده و منتظریم زمان جدید اعلام شود.

ملی پوش آلیش بانوان ادامه داد: از آینده درخشانی که در کشتی بانوان برای خود ترسیم کرده بودیم در کوره راه افتاده‌ایم. از عرش به فرش رسیدیم. خیلی سخت است ۵- ۶ سال برای یک رشته ورزشی زحمت بکشید و سپس هیچ شود. می خواهم زندگی کنم، اگر در یک رشته ورزشی دیگر بخواهم ۶ سال از عمرم را بگذارم پیر شده‌ام.

وی افزود: نه مربی داریم نه تمرین. وقتی مسابقه‌ای در پیش نباشد چرا باید تمرین کنم. کسانی که در راس کار قرار دارند باید از کشتی بانوان حمایت کنند وقتی رئیس و نایب رئیس حمایتی نکنند هرچه بگوییم فایده‌ای ندارد. برای مسابقات کره جنوبی به ما گفتند نامه ای ارسال نشده است! مگر می‌شود تمام تیم‌ها اعزام شدند جز کشتی زنان! کشتی گیران زن قرقیزستانی پس از کسب مدال مورد استقبال شدید مردمشان قرار گرفتند. ارتشی‌ها به استقبالشان رفتند و مردم برایشان سر و دست شکستند.

یزدانی تاکید کرد: دبیر در چند مصاحبه تلویزیونی شرکت کرد و راجع به تمام بخش‌های کشتی از ساحلی تا نونهالان صحبت کرد اما دریغ از صحبت کردن درباره بخش بانوان! فقط یک بار درباره کشتی بانوان در تلویزیون صحبت شد آن هم بعد از بازی‌های داخل سالن آسیا بود که به برنامه روح پهلوانی دعوت شدیم آن آخرین برنامه بود. امیدم پر پر شده است و انگیزه ای برای تمرین ندارم. فقط به طور تشریفاتی سرپرست انتخاب کرده اند!