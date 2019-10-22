حضور ۵ شمشیرباز ایران در مسابقات زون آسیا و انتخابی المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو اولویت این روزهای فدراسیون شمشیربازی برای اسلحه سابر مردان آنهم در بخش تیمی است. برای این منظور شمشیربازان اسلحه سابر تا به امروز در پنج مرحله رقابت های کسب امتیاز المپیک شرکت کرده اند و اواخر آبان ماه هم اعزامی به مصر خواهند داشت.

در حال حاضر با توجه به عملکردی که شمشیربازان اسلحه سابر ایران در این رقابت ها داشته اند و به خصوص موقعیت مجتبی عابدینی در رنکینگ جهانی، بخش قابل توجهی از مسیر کسب سهمیه در اسلحه سابر مردان طی شده به گونه ای که با حضور در جام جهانی مصر (۲۵ تا ۲۷ آبان ماه) می توان آن را نهایی هم کرد.

بدین ترتیب سومین حضور متوالی شمشیربازان اسلحه سابر در المپیک رقم خواهد خورد. شمشیربازی ایران، المپیک ۲۰۱۲ لندن را با مجتبی عابدینی و المپیک ۲۰۱۶ ریو را هم با مجتبی عابدینی و علی پاکدامن تجربه کرده و حالا مصمم است با کسب سهمیه تیمی اعزام چهار بازیکن به المپیک ۲۰۲۰ توکیو را تجربه کند.

البته در عین حال فدراسیون شمشیربازی امیدوار است در دیگر بخش ها هم بتواند صاحب سهمیه المپیک شود. این مهم می تواند از حضور در مسابقات زون آسیا حاصل شود. این رقابت ها ویژه کشورهایی است که از طریق رنکینگ جهانی موفق به کسب سهمیه المپیک نشده اند. بنابراین کشورهای مطرح همچون چین، کره جنوبی، ژاپن و ... در مسابقات زون آسیا غایب خواهند بود.

رقابت های شمشیربازی زون آسیا اردیبهشت ماه به میزبانی کره جنوبی برگزار می شود. با تصمیم فدراسیون شمشیربازی قرار است ۵ بازیکن در هر یک سه اسلحه بخش بانوان و دو اسلحه فلوره و اپه مردان به این رقابت ها اعزام شوند.

تک شمشیرباز اعزامی در هر یک از این اسلحه ها با نظر سرمربیان و کمیته مربوطه انتخاب و معرفی خواهند شد.

به گفته فضل الله باقرزاده رئیس فدراسیون شمشیربازی، سهمیه المپیک در مسابقات زون آسیا تنها به شمشیربازانی اختصاص پیدا می کند که بتوانند جایگاه نخست را در اسلحه خود کسب کنند.