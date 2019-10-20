به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله خجسته پور ظهر یک‌شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان سمنان به میزبانی سالن کوثر استانداری ضمن بیان اینکه نرم ابتلا به سرطان در استان سمنان کمتر از میانگین کشوری است، ابراز داشت: تثبیت این موقعیت و سیاست پیشگیری و کاهش ابتلا به انواع سرطان‌ها در استان سمنان هدف‌گذاری شده است.

وی ضمن بیان اینکه مقابله با بیماری‌ها به‌ویژه سرطان‌ها نیازمند همراهی سایر دستگاه‌های اجرایی و تقسیم‌کار است، افزود: برای رسیدن به این هدف‌گذاری بررسی اجرای میزان برنامه‌ها، ارائه گزارش مستمر و پیگیری امور توسط دانشگاه علوم‌ پزشکی می‌بایست انجام شود.



خانواده های زندانیان حمایت شوند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان ضمن بیان اینکه به‌واسطه زندان رفتن برخی از مردم، آسیب‌هایی به خود افراد و خانواده‌های آنان وارد خواهد شد، ابراز داشت: برای جلوگیری از این مضمون توانمندسازی افرادی که در زندان هستند و همچنین خانواده این افراد برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی آن‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

خجسته پور در ادامه تصریح کرد: فردی به‌واسطه خطایی سهوی یا عمدی در زندان تاوان خطای خود را می‌بینید، اما خانواده این افراد بیشتر از خود فرد درگیر این تاوان هستند که باید دست‌به‌دست هم دهیم تا برای کمک کردن به این خانواده‌ها گام برداریم و معتقدیم اگر می‌خواهیم جامعه‌ای امن و آرام داشته و کمتر در آینده در معرض آسیب‌ها باشیم، باید به وضعیت این خانواده‌ها رسیدگی شود

وی ضمن بیان اینکه خیران در این زمینه می‌توانند بسیار مؤثر و تأثیر گزار باشند، افزود: خانواده‌های افراد زندانی یقیناً بیشتر از دیگر خانواده‌های محروم، در معرض آسیب و خطر قرار دارند و باید به‌صورت ویژه توجه و حمایت از آنان در دستور کار باشد که می‌توان به‌کارگیری و اشتغال افراد آزادشده از زندان را به‌عنوان امری حسنه در نظر گرفت و به لحاظ جلوگیری از بازگشت این افراد به زندان‌ها، در این مسیر گام برداشت.



ورزش همگانی نهادیه شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان ضمن بیان اینکه در هفته تربیت‌بدنی می‌بایست زیرساخت‌های سلامت و توجه به ورزش همگانی در دستور کار قرار گیرد، ابراز داشت: توجه نمادین به ورزش همگانی با اجرای برنامه‌هایی ازاین‌دست، نیاز جامعه به ورزش همگانی را برطرف نخواهد کرد، این اقدامات امری لازم اما کافی نیست و در این مسیر باید کوشید تا ورزش جز برنامه روزانه مردم جامعه قرار بگیرد.

خجسته پور ضمن بیان اینکه ورزش و جوانان استان باید در راستای تحقق این مهم، تقویم برنامه قابل‌سنجش در این حوزه را به دبیرخانه کارگروه ارائه کند، در ادامه تصریح کرد: احصاء اماکن ورزشی دستگاه‌های اجرایی در همه شهرستان‌ها می‌بایست در دستور کار قرار گیرد و ساعاتی که دستگاه مربوطه از فضا استفاده نمی‌کند، این‌ اماکن برای استفاده همگانی در اختیار دیگران واقع شود.

وی افزود: در بحث آموزش‌وپرورش نیز می‌طلبد تا این ‌نهاد به بخش ورزش معلمان و دانش آموزان به‌صورت مجزا توجه داشته باشد و برنامه‌های کاربردی را در دستور کار قرار دهد.