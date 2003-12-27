هفت عراقي و چهار تن از نيرو هاي ائتلاف در انفجار هاي كربلا كشته شدند

در انفجار امروز چهار خودروي بمب گذاري شده و انفجار يك موشك در كربلا هفت عراقي و حداقل چهارتن از نيرو هاي خارجي كشته شدند.

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، منابع بيمارستاني در كربلا گفتند امروز در مجموع يكصدو دوتن از مردم عراق و بيست و پنج تن از نيروهاي ائتلاف در اين حملات زخمي شدند .

بنابر اين گزارش چهارتن از اين عراقيها از اعضاي خدمات حفاظت تسهيلات ( اف . پي . اس ) هستند.

گفتني است كه خدمات حفاظت تسهيلات يك نيروي امنيتي فرعي است كه با حمايت نيروهاي ائتلاف وظيفه دفاع از تاسيسات زيربنايي اصلي عراق را برعهده دارد .