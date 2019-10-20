استقبال خوب اعضای هیئت علمی دانشگاهها از پیاده روی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، هفتاد و دومین نشست شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاه‌ها، با حضور حجت‌الاسلام حمید محمدی، دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی و حجت‌الاسلام محمدمهدی صالحی، معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و دبیر شورا و دیگر اعضای شورا برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمدمهدی صالحی با اشاره به ایام پیاده‌روی اربعین اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار اولیه‌ای که به دست آمده است حداقل چند صد هزار نفر از دانشجویان در این‌ مراسم حضور یافته‌اند و حتی آمار ۵۰۰ هزار نفری نیز دریافت شده است، اما برای دریافت آمار دقیق‌تر باید بیشتر صبر کرد.

وی به استقبال خوب اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه‌ها از پیاده‌روی اربعین نیز اشاره کرد و افزود: حضور اساتید دانشگاه‌ها در این مراسم نیز پر رنگ بوده است؛ این فرصت بی‌نظیری است که امیدوار هستیم بتوانیم از آن بهره‌برداری کنیم.

معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در ادامه به میزان حضور دانشجویان در جشنواره‌های قرآنی دانشگاه‌ها نیز اشاره و اظهار کرد: امسال در مسابقات قرآن بخش دانشگاهی حدود ۲۶۰هزار دانشجو حضور داشته‌اند که در مقایسه با سال قبل ۳۰هزار نفر افزایش مشارکت کننده داشته‌ایم. این افزایش با وجود کاهش تعداد دانشجویان در سال جدید بوده است.

عبدالمجید طالب‌تاش رئیس پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی از آمادگی دانشگاه آزاد برای نگهداری از آثار هنری این جشنواره برای عرضه در نمایشگاه قرآن سال آینده خبر داد و گفت: این موضوع به این شرح صورت خواهد گرفت که دانشگاه‌ها بصورت مکتوب مجوز نگهداری و نمایش را به ما بدهند.

ارائه گزارش دانشگاه آزاد اسلامی در مورد برگزاری سی و چهارمین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان

وی به بیان آخرین اقدامات صورت گرفته برای برگزاری مطلوب این دوره پرداخت و گفت: شهر شیراز به عنوان میزبان این دوره از مسابقات معرفی شده است که این میزبانی بخاطر شرایط فرهنگی و مذهبی‌ای که دارد بوده است. این شهر از زیرساخت‌های خوبی نیز برخوردار است.

‌ رئیس پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه این دوره از جشنواره طی روزهای دوازدهم تا چهاردهم آذرماه برگزار می‌شود، ‌ بیان کرد: بر روی زمان برگزاری مراسم‌ها جهت حضور مدیران دستگاه‌ها نیز فکر شده و همچنین برای حضور وزرای دستگاه‌های دانشگاهی برنامه سخنرانی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: تلاش خواهیم کرد تا محفل بسیار باشکوهی را در حرم شاهچراغ(ع) و با جمعیت زیادی برگزار کنیم، علاوه بر این تلاش خواهیم کرد تا اختتامیه جشنواره نیز در این حرم نورانی برگزار شود. ما عزم خود را برای اجرای این اقدامات با بهترین کیفیت جزم کرده‌ایم، مطمئناً این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه دیگر دستگاه‌های دانشگاهی نیز با ما همکاری لازم را داشته باشند.

دانشگاه پیام نور برگزاری دومین جشنواره ملی قرآن و عترت را بررسی و اعلام نظر می‌کند

دستور چهارم این جلسه بحث برگزاری جشنواره قرآن و عترت استادان بود. این جشنواره تا کنون در یک دوره برگزار شده و با توجه به مشکلات بودجه‌ای برگزاری دوره دوم آن که سال گذشته باید صورت می‌گرفت، به تأخیر افتاده و نهایتاً مقرر شد دو سالانه برگزار شود.

در این بخش مقرر شد تا با دستگاه‌های دانشگاهی برای میزبانی این بخش رایزنی شود. دانشگاه پیام نور و دانشگاه علوم پزشکی دو دستگاهی معرفی شدند که در صورت تمایل می‌توانند میزبان این جشنواره شوند.

دستور آخر این جلسه به موضوع اهتمام به نهج البلاغه مربوط می‌شد. در این بخش مجموعه‌ای از پیشنهادات جهت گسترش فرهنگ انس با نهج‌البلاغه در بین جامعه دانشگاهی مطرح شد و بر احیای جشنواره نهج‌البلاغه نیز تأکید شد.