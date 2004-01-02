آفاق شوهاني : " شاعران جوان " از شعر دهه هفتاد ، تقليد مي كنند

آفاق شوهاني ، شاعر و نويسنده معاصر ، در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب گفت : جامعه ادبي و منتقدان ما درباره حضور زنان در ادبيات امروز حاضر نمي شوند حرفي جدي مطرح كنند ، در حالي كه اين حضور موثر ، غير قابل انكار است.

وي در ارزيابي جايگاه يك شاعر و نويسنده زن در جامعه امروز و ترسيم وضعيت شعر زنان افزود :از همان ابتداي دهه هفتاد كه زنان هم شعر گفتند و شعرشان را چاپ كردند و از اين روند شعري دفاع كردند ، ما با يك تحول مواجه شديم ، البته ممكن است بعضي از آنها كتابهايشان را كمي ديرتر چاپ كرده باشند، مثلا مهرنوش قربانعلي دير كتاب چاپ كرد، يا خود من هم كمي دير كتاب اولم را چاپ كردم، ولي در مجموع ، روند شعر امروز بدون زنان قابل تصور نيست . اگر حضور زنان شاعر در دهه هفتاد نبود ، شايد دهه هفتاد به اين شكل رشد نمي كرد و به اوج خود نمي رسيد.

آفاق شوهاني كه به تازگي مجموعه شعر " من در اين شعر، آفاق شوهاني تويي " را منتشر كرده است ، يادآور شد : اين دفتر ، سومين مجموعه شعر من است ، قبل از اين ، دو كتاب از من منتشر شده است كه هر دوي آنها هم مجموعه شعر بودند ؛ اولي " تنهاتر از آغاز" كه در سال 76 ، نشر نشانه آن را منتشر كرد و دومي " در اين نه در سيزده " كه نشر نيم نگاه در سال 80 انتشار داد.



مردم كتاب كم مي خوانند ، كتابفروشي ها به فروش كتاب هاي شعر، رغبت كمي نشان مي دهند، تبليغ براي شعر كم است و از اين گونه مشكلات كم نداريم ، بايد فكري جدي كرد

نام گوينده : آفاق شوهاني

اين شاعر و نويسنده اظهار داشت : فرق عمده كتاب جديدم با كتابهاي قبلي اين است كه در اين كتاب، يك شعر بلند دارم كه نقطه عطفي در كارهايم محسوب مي شود، البته در كتاب " تنهاتر از آغاز" يك شعر نسبتا بلند داشتم، اما اين شعر خيلي بلندتر از آن است و در حوزه شعرهاي بلند ( منظومه ها ) جاي مي گيرد.شوهاني در توضيح بيشتر گفت : اين شعر يك ساختار حلقوي دارد كه موضوع وعناصر حول يك محور مي گردند و در مراحلي به نقطه مشخص شده اي رجعت مي كنند. اين ساختار به اين شكل، تاكنون در كارهاي من نبوده ، البته شكل ساده تري از آن در كتاب " در اين نه در سيزده " تجربه كرده بودم، اما اين شكل متحول شده و به كمال رسيده آن است.وي با تاكيد بر اين كه كتاب اخيرش ، صرفا دربر گيرنده يك شعر بلند نيست ، افزود : بخش اول اين كتاب ، همين شعر بلند است كه نام كتاب را از نام همين منظومه گرفته ام. بخش دوم با عنوان " اسم اين دفتر بماند براي تو " شامل شعرهايي در حجم و اندازه معمول است كه تعدادي از آنها قبلا در مطبوعات از قبيل گيله وا، كارنامه، كلك و ساير مجلات ادبي چاپ شده بود.شوهاني در توضيح رويكرد جديدي كه در تازه ترين مجموعه شعرش دارد ، يادآور شد : تعابيرتازه اي كه از رويكرد جديد در شعر معاصر زن مي گويند ، دعوت از مخاطب براي مشاركت هرچه بيشتر با مولف است ، حتي در شعر بلند كتاب ، " من " و" تو" يكي فرض شده است و اين به معناي انطباق اعضاي يك جامعه باهم است .اين شاعر و نويسنده زن درتبيين جايگاه يك شاعر و نويسنده زن امروز و ترسيم كلي وضعيت شعر زنان تصريح كرد : شعر امروز از بهترين دوره هاي شعر معاصر است . شعر دهه هفتاد ، راهها را هموار كرد و باعث شد كه شعر بتواند در فضاي بهتري گام بزند. طبيعي است كه در اين ميان ، شعر زنان هم جايي براي خود باز كرد .شوهاني در زمينه نشرآثار ادبي خاطر نشان ساخت : شعر راه خود را دنبال مي كند ، اما همواره نيازمند انتشار است و اگر اين كار در قالب مكتوب اتفاق بيفتد ، بهتر است زيرا خيلي زود ، به دست مخاطب مي رسد ، اگر چه متاسفانه درمقطع كاري ، با مشكل مواجه مي شويم و چرخه نشر در جامعه امروز نشرما به شدت و بنا به دلايل بسياري ، بحران زده است.وي افزود : مردم كتاب كم مي خوانند ، كتابفروشي ها به فروش كتاب هاي شعر، رغبت كمي نشان مي دهند، تبليغ براي شعر كم است و از اين گونه مشكلات كم نداريم و از اين حيث ، بايد فكري جدي كرد.

اين شاعر در زمينه وضعيت فعلي " شعر" در مطبوعات و صفحاتي كه در نشريات كشور به عنوان صفحات ادبي منتشر مي شوند ، گفت : مگر در حال حاضر ، چه تعداد مطبوعات خاص ادبيات داريم ؟ از ده تا كمتر است، حال بماند كه تعدادي هم اخيرا فعاليت خود را كنار گذاشته يا انتشارشان كند شده است. از روزنامه ها هم نمي شود توقع ارايه يك صفحه ي ادبي حرفه اي داشت، روزنامه مطالب روزنامه اي و اصطلاحا به روز مي خواهد گاهي هم سروكله آگهي كه پيدا مي شود و اولين چيزي كه حذف مي شود ادبيات است!

شوهاني تصريح كرد : با اين وضع، مطبوعات هم اگر بخواهند كاري براي شعر بكنند ، فايده اي ندارد ، شعر به مطبوعات مي رسد و آنها نمي توانند چاپ كنند ، چون كه جا كم دارند يا انتشارشان به تعويق افتاده، دو شماره در يك مجله چاپ مي شود، براي جبران، گاهي يك شماره ويژه شعر مي روند. حالا كار ندارم شعرها در چه حدي است ، شعر خوب داريم ، شعر ضعيف هم در مطبوعات داريم. اين طبيعي است . بايد بگرديم و شعرهاي خوب را پيدا كنيم كه البته نياز است معيارهاي شعر خوب را بدانيم، اما در كل ، مشكل مطبوعات، شعر ضعيف و اينجور حرفها نيست، اگر مشكل آنها حل شود ، شعر هم روند خود را طي مي كند.

آفاق شوهاني در پايان با اشاره به سير صعودي شعر جوان در دهه هاي اخير و مباحث تازه اي كه در اين قلمرو مطرح است ، گفت : در شعر امروز ما ، راهها و پيشنهادهاي جديدي مطرح شده كه جوانها به كار مي گيرند، اگر تا ده پانزده سال پيش شاعران جوان از شاعراني مثل شاملو، اخوان، سهراب و فروغ تقليد مي كردند ، از پنج سال پيش به اين طرف، شاعران جوان از شاعران دهه هفتاد تقليد مي كنند ، يا پيشنهادهاي آنها را به كار مي گيرند و اين نشان از هوشمندي آنها است.

وي تصريح كرد : البته شاعراني هم داريم - اعم از پير تا جوان - كه چشمها را بسته اند و از روند شعر بي خبرند ، كه مسلما در حاشيه يا اقليت قرار مي گيرند ، اما در نهايت بايد به شعر جوان ايران اميدواربود.