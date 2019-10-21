بازگشت ۶۶۳ زائر گمشده سفر اربعین به کشور در طرح باز پیوند خانواده

محمد نصیری رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین آمارهای اجرای طرح «باز پیوند خانواده» در اربعین ۹۸ گفت: این طرح امسال برای اولین بار با مشارکت جمعیت خیریه امام رضایی ها و سازمان داوطلبان هلال احمر در کنار کنسولگری ایران انجام شد.

نصیری افزود: در طول سفر اربعین تعداد زیادی از زائرین گم می شوند اما برخی از این افراد به دلیل کهولت سن، ناتوانی جسمی، بیماری، مفقود شدن مدارک و دیگر دلایل توانایی یافتن همراهان خود و بازگشت به کشور را ندارند؛ طرح باز پیوند خانواده به منظور کمک به محجورین و این افراد انجام شد.

وی با بیان اینکه روزانه تعداد زیادی از زائرین در شهر کربلا به مراکز مفقودین هلال احمر مراجعه می‌کردند، تصریح کرد: تا عصر روز گذشته مجموعه ۶۶۳ نفر از زائرین کشورمان که به دلایل مختلف از همراهان خود جدا شده و امکان بازگشت به کشور را نداشتند توسط این طرح امدادرسانی شده و به خانواده های خود در عراق یا ایران پیوستند.

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر با بیان اینکه برخی از گمشدگان ناتوان، در عراق به همراهان خود پیوستند، اظهار داشت: حدود ۷۹ نفر از زائرین با کمک امدادرسانان طرح باز پیوند خانواده موفق به یافتن همسفران خود در کشور عراق شدند و اکثریت این افراد نیز کودکان بودند.

نصیری در خصوص شرایط زائرین گمشده نیز توضیح داد: برخی از زائرین به طور کلی مدارک خود را گم کرده بودند برخی وجه نقد نداشتند. بسیاری از مفقودین نیز به دلیل بیماری امکان یافتن همراهان خود را نداشتند و شماری از زائرین نیز به دلیل فشارهای وارده دچار اختلالات روانی شده و فراموشی گرفته بودند.

وی با بیان اینکه در جریان این طرح فرایند بازتوانی فیزیکی و روانی برای نیز زائرین انجام شد، خاطرنشان کرد: مفقودینی که دچار بیماری های جسمی یا مشکلات روانی شده بودند ابتدا توسط امدادگران درمان می شدند و سپس از طریق دو مرز مهران و شلمچه به کشور بازگردانده می شدند.

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر ادامه داد: پس از مرز نیز نیروهای هلال احمر با همکاری دادستانی ها، مراکز درمانی و مراکز شبانه روزی بهزیستی گمشدگان را به شهر ها و خانواده های خود می رساندند.

نصیری درباره ادامه فعالیت این طرح در کشور عراق نیز توضیح داد: در حال حاضر شمار مفقودین مراجعه کننده به کنسولگری و مراکز هلال احمر بسیار کاهش یافته و این طرح تا پایان امروز در خاک عراق ادامه خواهد داشت. درباره احتمال ادامه اجرای آن در دو روز آتی نیز هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.