لاریجانی: نگاه تصنعی و رقص دیپلماتیک در مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید/ متناسب با شرایط جدید، باید ابتکارات جدیدی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان بعد از ظهر امروز و در حاشیه دیدار با سلیمان فرنیجه، وزیر سابق و رئیس جریان المرده لبنان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره دیدار روز چهارشنبه خود با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، که قرار است در ترکیه برگزار شود، اظهار داشت: فکر می کنم اگر مذاکرات جدی وجود داشته باشد می توان به راه حلی دست یافت که به نفع طرف مقابل هم خواهد بود.

وی افزود: اگر طرف مقابل بخواهد واقعی نگاه کند نباید روی پیش شرط ها صحبت کند؛ ضمن آنکه شرایط جدید اقتضائات جدید دارد و باید ابتکارات جدید بروید.

لاریجانی ادامه داد: اگر طرف مقابل از انحراف ایران از مسیر صلح آمیز نگرانی داشته باشد ما این موضوع را موضوع مهمی می دانیم و معتقدیم موضوع مذاکرات آتی می تواند عدم انحراف باشد و قطعا اگر نگاه آنها تفنعی باشد، رقص دیپلماتیک در مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این سئوال که با توجه به شکست مذاکرات قبلی با سولانا چقدر به مذاکرات پیش رو امیدوار هستید؟ گفت: از نظر ما مذاکرات قبلی هم نتیجه داشت اما برخی کشورهای ماجراجو در موضوع دخالت کردند.

وی در ادامه اظهار داشت: امیدواریم رویه گذشته تغییر کند و رفتار طرف مقابل به گونه ای شود که اعتماد ملت ایران به مذاکرات جلب گردد.

خبرنگاری پرسید برخی اظهارات مقامات روسی از عدم تمایل این کشور به برقراری ارتباطات بیشتر با ایران تا قبل از حل کامل موضوع هسته ای حکایت دارد، آیا چنین شرایطی را تایید می کنید؟ که لاریجانی پاسخ داد: من چنین چیزی نشنیده ام، ارتباط و گفتگوهای ما با روسیه برقرار است.

مسئول پرونده هسته ای ایران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص نتایج مذاکرات اخیر مسئولان اتمی ایران و روسیه در مسکو بر سر اختلافات مالی و شرایط جدید مورد پذیرش ایران برای حل اختلافات همچنین احتمال راه اندازی به موقع نیروگاه بوشهر نیز گفت: تفاهمات در همین راستا صورت گرفته و امیدواریم مورد دیگری به وجود نیاید.

لاریجانی درباره تهدید افزایش تحریم ها در نشست امروز اتحادیه اروپا گفت: این مسائل بر اساس مصوبه شورای امنیت صورت می گیرد و چندان عجیب نیست.

وی در عین حال یادآور شد که این موضع قطعی همه کشورهای اروپایی نیست و به تازگی چند کشور اروپایی در حال انعقاد قراردادهای جدید گازی با ایران هستند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: ستیز با اراده ملت ایران در رابطه با موضوع هسته ای نفعی برای اروپا نخواهد داشت؛ ایرانی ها آماده هستند در مسیر تفاهم گام بردارند و ایرانی ها سلیم النفس هستند اما ساده لوح نیستند.

لاریجانی در خصوص سئوالات مکرر خبرنگاران مبنی بر دلیل انتخاب ترکیه به عنوان محل مذاکراتش با سولانا و احتمال میانجگری این کشور میان ایران و اتحادیه اروپا، گفت: ترکیه دروازه اروپا و انتخاب این کشور دلیل خاصی نداشته است میان ما و آقای سولانا هم حجابی وجود ندارد که نیاز به میانجی باشد.

به گفته وی کشورهای دیگری نیز برای میزبانی این مذاکرات ابراز علاقه کرده بودند که از آن جمله برخی کشورها می خواستند این مذاکرات در آلمان، انجام شود.



دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد : ایران در محتوا ، شکل و غایت اجلاس شرم الشیخ ابهام دارد و تا این ابهامات برطرف نشود در خصوص شرکت در این اجلاس تصمیم نمی گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه دیدار خود با سلیمان فرنیجه، وزیر سابق کشور و رئیس جریان سیاسی المرده لبنان، در جمع خبرنگاران درباره اتهامات مطرح شده از سوی انگلیس مبنی بر دخالت ایران در ناآرامی های اخیر بصره گفت: کسی این حرفها را باور نمی کند.

وی تاکید کرد: تنها کشوری که در عمل نشان داده در ثبات و کمک به دولت عراق فعال بوده است، جمهوری اسلامی ایران است و اغلب جریانات تروریستی که در عراق مشکل ایجاد می کنند از کشورهای دوست آمریکا هستند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین به تلاش آمریکا برای تفرقه افکنی میان شیعه و سنی و پشتیبانی از جریانات تندرو در افغانستان و عراق اشاره کرد و در رابطه با اظهارات وزیر دفاع آمریکا در خصوص ارتباط ایران با القاعده، گفت: اختلافات ما با القاعده بسیار روشن است و آمریکا خود بهتر از بقیه می داند که ما با آنها مخالفیم.

لاریجانی همچنین در خصوص شرکت ایران در نشست شرم الشیخ توضیح داد: ما ابهاماتی درباره محتوا، شکل و غایت این اجلاس داریم و تا زمانی که ابهامات برایمان روشن نشود در مورد شرکت در این اجلاس تصمیم نمی گیریم.

وی در خصوص این ابهامات توضیح داد: ایران در نشست های قبلی همسایگان عراق تلاش داشت سیستمی در حمایت از دولت عراق به وجود آید اما شکل کنفرانس شرم الشیخ به سمت دیگری حرکت می کند که برای ما مشخص نیست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا تغییر لحن مقامات آمریکایی نسبت به ایران را در هفته های اخیر به معنای تمایل آنان برای مذاکره می دانید؟ گفت: نوع سئوال شما به گونه ای است که انگار مشکل ما و آمریکا جنبه عاطفی دارد، در حالی که چنین نیست و موضوع ما جنبه عقلانی دارد و مربوط به رفتار آمریکاست.

وی افزود: دیپلماسی بیش از آنکه به سخنرانی متکی باشد به فکر سیاسی متکی است.

لاریجانی در خصوص مذاکراتش با سلیمان فرنیجه، وزیر سابق کشور و رئیس جریان سیاسی المرده لبنان نیز اظهار داشت: این مذاکرات در خصوص مسائل منطقه و شرایط لبنان بود و بسیار خوب برگزار شد.

وی از حمایت ایران از معارضین لبنانی که برای به دست آوردن حقوقشان تلاش می کنند خبر داد و ابراز امیدواری کرد که هر چه سریعتر شرایط لبنان متعادل گشته و مشکلات این کشور نیز حل گردد.