فرمانداران آذربایجان غربی زمینه انتخابات پرشور را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهریاری بعد از ظهر یکشنبه در سمینار فرمانداران استان با اشاره به برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال جاری گفت: زمینه سازی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات سرلوحه فعالیت مجریان و دست اندکاران انتخابات در استان باشد.

وی بر لزوم قانون مندی و رعایت بی طرفی در برگزاری انتخابات نیز تاکید و خاطرنشان کرد: این اطمینان باید در مردم حاصل شود که مجریان انتخابات، امانت دار رای آن ها هستند؛ افزایش اعتماد عمومی از مهم ترین عوامل ارتقای مشارکت سیاسی است که باید مدنظر فرمانداران قرار گیرد.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر لزوم نظارت مستمر و دقیق فعالیت های تبلیغاتی نیز افزود: تمام فعالیت های تبلیغاتی نامزدها که در موعد مقرر انجام خواهد گرفت باید در چهارچوب قانون باشد و تخطی از این امر تخلف محسوب می شود.

شهریاری همچنین گفت: استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغ نامزدهای انتخاباتی ممنوع است و لازم است فرمانداران در شهرستان ها به این موضوع نظارت داشته باشند؛ در صورت مشاهده تخلف استفاده از امکانات دولتی برای معرفی و تبلیغ نامزدهای انتخاباتی بدون شک با متخلفان برخورد خواهد شد.

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود از بهبود شاخص های توسعه در استان خبر داد و گفت: علی رغم تمامی مسائل و مشکلات، شاخص های اقتصادی و توسعه استان رو به بهبود است.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی در پاییز و زمستان سال گذشته رتبه دوم و در بهار و تابستان سال جاری رتبه نخست کشور در شاخص بهبود فضای کسب و کار را کسب کرده است ادامه داد: میزان صادرات استان در شش ماهه سال جاری نیز از مرز یک میلیارد دلار گذشته و پیش بینی می کنیم تا آخر سال به دو میلیارد دلار برسد.

استاندار آذربایجان غربی به کاهش نرخ بیکاری در استان نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، آذربایجان غربی در تابستان سال جاری بیشترین کاهش نرخ بیکاری در میان استان های کشور را داشته است.

شهریاری در ادامه از فرمانداران خواست اهتمام ویژه را در جهت جذب سرمایه گذاری، توسعه گردشگری، افزایش اشتغال، ایجاد واحدهای بوم گردی و استفاده از تمام امکانات و ظرفیت ها برای رشد و توسعه شهرستان ها داشته باشند.