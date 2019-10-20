۱۴۴ کیلومتر از مسیر خط ۲۰ اینچ شاهرود-سبزوار تسطیح شد

یوسف نقوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه عملیات تسطیح مسیر خط لوله ۲۰ اینچ شاهرود-سبزوار در منطقه شمال شرق در کمترین زمان ممکن انجام شد، گفت: امکان تردد راحتتر از مسیر و دسترسی سریع به خطوط لوله انتقال در مواقع اضطراری را از مزیتهای این عملیات محسوب میشود.
وی ضمن بیان اینکه کار تسطیح مسیر و احداث گردهماهی روی خط لوله فوق در حدفاصل کیلومتر ۴۸۰ الی ۶۲۴ صورت گرفته است، افزود: احراز هویت محدود خطوط لوله یکی دیگر از مزیتهای انجام عملیات تسطیح مسیر خطوط به شمار میرود.
رئیس واحد تعمیرات خط منطقه شمال شرق ضمن بیان اینکه در این عملیات همچنین لوله یابی، احیای تاج، رفع آبردگیها، اصلاح رودخانهها و بازگشایی آب راهها نیز انجام گرفت، گفت: آبگرفتگیهای متعدد مسیر درگذشته و از بین رفتن گردهماهی حریم خط و همچنین تخلیه نخالههای ساختمانی در این مسیر، بر ضرورت انجام عملیات تسطیح میافزود.
نقوی اضافه کرد: با این عملیات و انجام گردماهی، مسیر خطوط لوله برای اشخاص ثالث و بومیان محلی مشخص و امکان تجاوز آگاهانه به حریم مسیر به حداقل خواهد رسید.
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