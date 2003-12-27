  1. سیاست
  2. سایر
۶ دی ۱۳۸۲، ۱۹:۳۱

در تماس تلفني تعدادي از وزراي خارجه با كمال خرازي عنوان شد

اعلام آمادگي كشورهاي مختلف براي ارسال كمكهاي امدادي و انسان دوستانه به زلزله زدگان بم

ابراز همدري و تاسف سران و مقامات كشورهاي مختلف با دولت و ملت كشورمان و اعلام آمادگي آنان براي كمك به زلزله زدگان ديروز در بم همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر وزراي خارجه بلغارستان ، الجزاير ، اردن ، يونان ، ونزوئلا ، قبرس و تركيه در تماس تلفني با كمال خرازي وزير امورخارجه كشورمان ضمن ابراز همدردي و تسليت خويش به ملت و دولت ايران ، آمادگي كشورهاي متبوع خود را براي ارسال كمكهاي امدادي و انسان دوستانه به زلزله زدگان بم اعلام كردند .

کد مطلب 47516

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها