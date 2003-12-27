اعلام آمادگي كشورهاي مختلف براي ارسال كمكهاي امدادي و انسان دوستانه به زلزله زدگان بم

به گزارش خبرگزاري مهر وزراي خارجه بلغارستان ، الجزاير ، اردن ، يونان ، ونزوئلا ، قبرس و تركيه در تماس تلفني با كمال خرازي وزير امورخارجه كشورمان ضمن ابراز همدردي و تسليت خويش به ملت و دولت ايران ، آمادگي كشورهاي متبوع خود را براي ارسال كمكهاي امدادي و انسان دوستانه به زلزله زدگان بم اعلام كردند .