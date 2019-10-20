تعریف ۱۱ پروژه اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، علی درجانی عصر یکشنبه در جلسه بررسی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی که در سالن اجتماعات استانداری گیلان برگزار شد، اظهار کرد: بخش کشاورزی با توجه به شاخص‌های موجود یکی ظرفیت‌های خوب برای توسعه استان گیلان است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۸ درصد اشتغال گیلان مربوط به بخش کشاورزی بوده که این آمار در سطح کشور ۱۸ درصد است، افزود: اگر بخش منابع طبیعی نیز به بخش کشاورزی اضافه شود حدود ۸۵ درصد مساحت گیلان در بخش کشاورزی مدیریت و حفاظت می شود.

درجانی در ادامه با اشاره به اینکه ۹ دهم درصد مساحت کشور متعلق به استان گیلان است، گفت: حدود یک و نیم میلیون تن محصولات کشاورزی کشور در استان گیلان تولید می شود که این میزان بیش از ۳ درصد تولید کشور را تشکیل می دهد.

وی به پروژه‌های اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی اشاره و تصریح کرد: بر اساس تصمیمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ۱۱ پروژه در حوزه اقتصاد مقاومتی سهم بخش کشاورزی بوده که تصویب شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: این پروژه‌ها شامل دو پروژه تولیدات گیاهی، دو پروژه تولیدات دامی، دو پروژه در حوزه آب و خاک، امور فنی و مهندسی، دو پروژه صنایع تبدیلی و تکمیلی، دو پروژه توسعه نوغانداری و یک پروژه در حوزه شیلات است.

وی تاکید کرد: با توجه به بازدیدهای انجام شده اکثر پروژه‌ها از سطح پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار هستند.

درجانی همچنین با اشاره به تک تک پروژه‌های تعیین شده در حوزه کشاورزی ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تولید بذر گواهی شده برنج را یکی از اولویت‌ها این سازمان در استان عنوان و تصریح کرد: در سال گذشته ۶۰۰ تن بذر گواهی شده تولید شده که این میزان امسال به هزار و ۷۰۰ تن رسیده است.

وی با بیان اینکه استان گیلان در زمینه تولید گوشت سفید با تولید ۴۵۰ میلیون قطعه در سال رتبه سوم کشور را داریم، افزود: در حوزه سردخانه ای نیز در حال حاضر ظرفیت استان ۱۸۰ هزار تن که به دنبال اجرایی پروژه‌هایی در این زمینه هستیم تا ظرفیت مورد استان یعنی ۴۰۰ هزار تن را تأمین کنیم.