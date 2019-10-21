ابر بحران ها در خوزستان مدیریت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی یکشنبه شب در آیین انعقاد تفاهم نامه ای بین استانداری خوزستان و شهرداری اهواز در راستای توسعه و تسریع در اجرای طرح ها و پروژه های عمران شهری کلانشهر اهواز اظهار کرد: اهواز ویترین خوزستان است و در دوره های مختلف به دلیل ناهماهنگی، بسیاری از مشکلات آن حل نشده و باقی مانده است.

وی با اشاره به اینکه در دوره اخیر بسیاری از پروژهای مهم در حال پیگیری و بسیاری از آنها در حال مدیریت است، افزود: در حوزه آب، برق، راه ها، پایانه صادراتی و مسیرهای تردد زائرین اربعین در حال انجام است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان تصریح کرد: امروزه بسیاری از ابر بحران ها مانند ریزگردها در حال مدیریت شدن است.

وی بیان کرد: در اهواز یکی از مشکلات، بحث ترافیکی است که با مدیریت آن بهبود عبور و مرور انجام خواهد شد.

حاجتی با عنوان اینکه آبادانی با منابع دولتی نیست، گفت: در بحث توسعه شهری، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی حلقه مفقوده این حوزه است.

وی بیان کرد: توسعه ای که اتفاق می افتد واقعا تماما وابسته به منابع دولتی نیست و دولت هم این امکان را ندارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان بیان کرد: این تفاهم نامه ظرف مدت دو سال با اعتبار ۲۸۰ میلیارد تومان موجب بهبود توسعه در کلان شهر اهواز می شود.