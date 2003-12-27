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۶ دی ۱۳۸۲، ۱۹:۴۱

رقابتهاي فوتبال بسيج كشور _ جزيره قشم

تهران و خوزستان به فينال رسيدند

تهران و خوزستان به فينال رسيدند

تيمهاي فوتبال تهران و خوزستان به ديدار پاياني رقابتهاي فوتبال بسيج كشور راه يافتند.

به گزارش خبرنگار " مهر " ازقشم درمرحله نيمه نهايي رقابتهاي فوتبال بسج كشور كه با حضور چهار تيم برتراين رقابتها برگزار مي شود تيم تهران در ديدار مقابل هرمزگان دروقت قانوني به تساوي يك بر يك رسيد امادر ضربات پنالتي موفق عمل كرد و در پايان به برتري 5 بر 3 رسيد تا راهي ديدار فينال شود.
در ديگر ديدار مرحله نيمه نهايي نيز دو تيم خوزستان و خراسان به مصاف هم رفتند كه در پايان تيم خوزستان با تك گل احسان كرمي حريف خود را شكست داد و به ديدار نهايي راه يافت.
گفتني است ديدارهاي رده بندي و نهايي روز دوشنبه با حضور جمعي از مسوولان ورزشي قشم و بسيج برگزار خواهد شد.


کد مطلب 47519

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