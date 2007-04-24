به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این مصاحبه به این شرح است :

خبرنگارشبکه العالم : در مصاحبه ویژه ای که با ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران داریم مسائل منطقه ای و بین المللی بویژه پرونده هسته ای ایران را مطرح می کنیم.

جناب آقای رئیس جمهور سوال نخست من این است که ایران اعلام کرد مسئله متوقف ساختن اورانیوم جزو تاریخ شده و به تاریخ پیوسته؛ دبیرشورای امنیت ملی ایران آقای لاریجانی در ملاقات با سولانا این را گفتند. بنابراین اگر این مسئله درست باشد ملاقات آقای لاریجانی با سولانا بر چه اساسی استوار خواهد بود؟

رئیس جمهور : موضوع هسته ای ایران، همانطور که اطلاع دارید یک موضوع کاملا سیاسی است. نه جنبه حقوقی دارد و نه جنبه فنی دارد، چرا که به لحاظ حقوقی اقدامات جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مقررات قطعی بین المللی است و جمهوری اسلامی مطلقا از قوانین تخطی نکرده و براساس حقوق قانونی خودش عمل می کند. به لحاظ فنی هم کاملا خودکفا است یعنی براساس توانمندی های خودش دارد عمل می کند و براساس علومی که دارد بخش فنی را جلو می برد. مساله هسته ای ایران یک موضوع کاملا سیاسی است که این هم از جانب چند کشور خاص مطرح شده که خودشان حداکثر استفاده را از تولید سوخت و ظرفیتهای سوخت انجام می دهند اما علاقه ندارند که کشورهای دیگر از این توانمندی استفاده بکنند.

وقتی به لحاظ فنی وارد مرحله صنعتی می شویم معنی آن این است که ما کشوری هستیم که جزء تولیدکنندگان سوخت هسته ای هستیم و این کار براساس قانون و حقوق قطعی ما انجام شده هیچ دلیل قانونی و دلیل حقوقی برای بازگشت به گذشته وجود ندارد. اما گفتگو هم لازم و هم مفید است. بحث هایی که هست سوالاتی که هست؛ هم ما سوالاتی داریم نسبت به رفتار برخی کشورهای اروپایی و آمریکا هم ممکن است آنها سوالاتی داشته باشند و همینطور ابهاماتی ما داریم و ابهاماتی هم آنها دارند. گفتگو بهترین راه رفع ابهامات است بهترین راه تفاهم و بهترین راه پاسخ به سوالات است. اصولا ما برای رفع همه اختلافات و تنش هایی که در سطح عالم است بهترین راه را گفتگو می دانیم به همین دلیل همواره اعلام کردیم آماده گفتگو هستیم و فکر می کنیم گفتگوی جناب آقای لاریجانی دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی با جناب آقای سولانا بسیار مفید است و کمک می کند به روشن شدن مسیر و رسیدن به یک راه حل قانونی و درست و بر طرف کردن این مسائل و آغاز همکاری های مفید در زمینه های مهم است.

خبرنگار خبرگزاری رویترز: جناب آقای رئیس جمهور فکر می کنید امکان این وجود دارد که طرح تعلیق دوجانبه را بپذیرد تا راه حلی برای مسئله هسته ای ایران پیدا بشود ؟

رئیس جمهور: این تعلیق دوجانبه اصولا یک حرفی است که فاقد مفهوم و فاقد پایه حقوقی است. ما فعالیت هسته ای را براساس قانون و حقوق قانونی خودمان انجام می دهیم اما خوب بعضی ها که از گذشته اسناد فراوانی هست که با ملت ما دشمن هستند و مخالف پیشرفت های ملت ما هستند؛ آنها با نفوذی که دارند به طور یک طرفه در برخی از سازمان های جهانی اقداماتی کردند که این اقدامات پایه قانونی ندارد. این اصلا برابر با حق قانونی ما نیست که بگوییم دو تا حق برابر و هر دو را ما تعلیق می کنیم.

اصلا ارتباطی به هم ندارد آنها اشتباه کردند خوب اشتباه خودشان را اصلاح بکنند و حقوق قانونی را برای ملت ایران به رسمیت بشناسند؛ مسئله حل می شود. مسئله پیچیده ای نیست خودشان می دانند همه دنیاهم می دانند ملت ها ودولت ها و بسیاری از سیاستمدارها و بسیاری ازمسئولان مدعی هم می دانند و درگفتگو با ما هم اعلام می کنند که کار ایران کار قانونی است و کار حق است. اما اینکه با استفاده ناصحیح ازابزار سازمان های بین المللی بخواهیم حقوق یک ملتی را تضییع بکنیم این یک کار ناصحیحی است. نمی شود یک کار ناصحیحی را در مقابل یک کار صحیح قرار بدهیم و بگوییم این دو مورد تعلیق می شود. این ها اصلا ارتباطی با هم ندارند و اصلا هم وزن هم نیستند که بخواهند با هم تعلیق بشوند. اصلا تعلیق دوجانبه واژه غلطی است اصلا معنا ندارد و به هم ارتباط ندارد.

خبرنگار العالم : ایران وارد مرحله غنی سازی اورانیوم شده است چه مدت زمانی به طول خواهد کشید تا 50 هزار دستگاه سانتریفیوژ نصب شود و به مرحله تولید سوخت هسته ای برسید؟ آیا ایران در آینده به همان میزان 5/3 الی 5% خواهد ماند یا خیر؟

رئیس جمهور: اهداف ما ازتولید سوخت هسته ای اهداف کاملا روشن و برنامه ریزی شده و اعلام شده است و در همان چارچوب هم داریم عمل می کنیم. ما علاقه مندیم ازظرفیت هسته ای درپزشکی، صنعت، کشاورزی و همینطور در تولید نیرو استفاده کنیم. طبق برنامه میان مدت، ما باید بیش از 20 هزار مگاوات برق از انرژی هسته ای تولید کنیم و سوخت هسته ای لازم داریم. اتفاقاتی هم که دردنیا می افتد وقبلا افتاده است نشان می دهد که اگرکسی بخواهد از این انرژی استفاده کند خودش باید تولید سوخت داشته باشد والا اگر وابسته به این وآن باشد دچارمشکل می شود. ما طبق قانون برنامه باید سالانه بیش از8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم رشد اقتصادی نیازمند انرژی و نیرو است.

سوخت فسیلی ما نه تنها پاسخگو نیست بلکه رو به اتمام است. به علاوه به لحاظ زیست محیطی یک سوخت ناپاک است. طبیعی است که ما برویم به سمت انرژی هسته ای؛ مجموعه طراحی های ما اصولا برای تولید سوخت است که زیر نظر آژانس است و نظارت می کند و بین 5/3 تا 5 درصد مورد نیاز نیروگاه ها است که ما فقط همان را می خواهیم تولید بکنیم. اما اینکه ما کی به 50 هزارتا می رسیم الان ما آغاز کردیم و به شرایط فنی ما بستگی دارد که امیدواریم با راه اندازی نیروگاه ها بتوانیم سوختمان را هم خودمان تامین بکنیم.

خبرنگار رویترز: جناب آقای رئیس جمهور در صورت افزایش فشار بین المللی روی ایران برای تعلیق فعالیت های هسته ای، جنابعالی با توجه به اختیاراتی که مجلس به شما داده می خواستم بدانم که اگر قطعنامه بعدی صادر بشود و تحریم ها افزایش پیدا بکند اقدام عملی ایران چه خواهد بود؟ آیا از این حیطه خارج می شود؟ آیا از نفت به عنوان سلاح استفاده می کند؟

رئیس جمهور: ما تا امروز همه فعالیت هایمان در چارچوب قانون و صلح آمیز بوده و علاقه مندیم همینطور ادامه پیدا بکند؛ چون ما تنها کشوری هستیم که بطور کامل زیر نظر آژانس کار می کنیم و قانون را رعایت می کنیم و یک ملتی هستیم که هفت هزار سال سابقه تمدنی داریم و در طول این تاریخ هیچگاه از جانب ملت ایران ظلمی، اجحافی و تجاوزی به حقوق سایر ملت ها ثبت نشده است. در دوره اخیر بعد از پیروزی انقلاب هم که خوب مظلوم ترین ملتها، ملت ما است. ما علاقه نداریم که وارد این فضاها بشویم ما فکر می کنیم با گفتگو می شود؛ اگر هم کسانی واقعا ابهامی داشته باشند با گفتگو و براساس منطق و استناد قانونی می تواند ابهامشان حل شود.

اما بالاخره اگر عده ای اصرار داشته باشند برخلاف قانون حقوق ملت ما را تضییع بکنند خوب ملت ما هم در طول تاریخ یاد گرفته که چگونه از حقوق خودش دفاع بکند. البته ما باز علاقه نداریم از نفت یا سوخت یا این جور چیزها استفاده بکنیم. امیدوارم اصلا به اینجا نرسد. بالاخره ایران هم هسته ای شده است. باید بپذیرند و هرچه زودتر بپذیرند به نفع خودشان است چون تجربه نشان داده در تقابل هایی که با ما دارند ملت ما در مجموع ضرر نکرده و توانسته از پس حوادث و فشارها به خوبی بیرون بیاد و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و از این به بعد هم همین خواهد شد.

خبرنگار العالم : ایالات متحده در برهه اخیر اشارات متعددی به منظور اجرای یک گفتگو به ایران ارسال کرد؛ از جمله آمادگی وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با آقای منوچهر متکی همتای ایشان. نظر حضرت عالی در خصوص اعلام آمادگی برای مذاکره در خصوص عراق یا در خصوص مسائل دیگر چیست ؟

رئیس جمهور: ما همیشه برای گفتگو آماده هستیم و فکر می کنیم که گفتگو بهترین راه برای تفاهم و تعامل در مسائل جهانی است. اگر خاطرتان باشد سال گذشته من قبل از سفر به سازمان ملل اعلام کردم که آمادگی دارم با جناب آقای بوش برای مسائل جهانی مناظره بکنم؛ الان هم اعلام می کنم که من آماده هستم با ایشان گفتگو بکنم در مورد مسائل دوجانبه، مسائل منطقه ای و مسائل جهانی که البته شرطش این است که با حضور رسانه ها انجام شود برای اینکه ما معتقدیم وقتی که درباره سرنوشت ملت ها و مسائل جهانی می خواهیم صحبت کنیم این حق ملت ها است که در جریان کار به طور دقیق باشند. ما چیز پنهانی نداریم. اما در مورد مذاکره خاص وزرای خارجه درباره عراق، نیازمند یک مقدماتی است باید چارچوب هایی فراهم بشود. محدوده مذاکره، حضور دولت عراق، منافع ملت عراق که باید محور تمام این گفتگوها باشد اینها باید رویش بحث شود.

خبرنگار رویترز: آقای رئیس جمهور به طور کلی با توجه به تغییر لحن مقامات آمریکایی آیا ایران اصلا آماده هست که مستقیما نه تنها در مورد عراق بلکه راجع به کل مسائلی که بین دو کشور وجود دارد، صحبت کند؟

رئیس جمهور: من گفتم. ما آماده هستیم گفتگو بکنیم ولی شرطش حضور رسانه ها است، یعنی باید در حضور رسانه ها باشد که ملت ها در جریان قرار بگیرند؛ ما تجربیات خوبی نداریم از گفتگوهایی که دور از نظر مردم انجام شود .



خبرنگار رویترز: این تصمیم نظام هست که ...

رئیس جمهور: این یک تصمیمی است که همیشه اعلام شده یعنی چیز جدیدی نیست.

خبرنگار العالم: در این چارچوب تعدادی از نماینده های پارلمانی آمریکا مانند خانم نانسی پلوسی برای سفر به ایران اعلام آمادگی کردند. آیا شما حاضر هستید برای شروع این گفتگو از ایشان استقبال و پذیرایی کنید؟

رئیس جمهور: اینها ضوابط و راه خودش را دارد آنها باید ضوابط و مسیر را طی کنند؛ من نمی دانم از نمایندگان مجلس کسی آمادگی دارد یا نه؟ منتها سال گذشته ما اعلام کردیم که پرواز مستقیم بین تهران و نیویورک برقرار شود؛ برای اینکه مردم بتوانند بروند و بیایند؟ به خاطر اینکه ما فکرمی کنیم مردم حق دارند که ارتباط داشته باشند وتعامل داشته باشند منتها پاسخ مثبتی دریافت نکردیم. در تقاضا برای گفتگو نباید طراحی سیاسی بشود. باید صداقت باشد. اگر صداقت نباشد و برنامه ریزی های سیاسی در آن باشد این فایده ای ندارد یعنی وقت تلف کردن خواهد بود. صداقت باید دیده شود و حتما از این طرف هم پاسخ مثبت دریافت خواهد کرد.

خبرنگار رویترز : جناب آقای رئیس جمهور ایران چه کمکی می تواند برای حل مشکل عراق به آمریکا بکند؟ و آیا ایران در کنفرانس همسایگان عراق در مصر شرکت خواهد کرد؟

رئیس جمهور: مشکل آمریکا داخل عراق خودش هست یعنی خود آمریکا برای خودش مشکل درست می کند. اصلا نگاه آنها به مسائل منطقه و مسائل جهانی نگاه اشتباهی است. آنها تصور می کنند همه چیز را با بمب و موشک و اسلحه و گروه های نظامی می توان حل کرد. این چیز غلطی است عراق یک ملتی با سابقه تاریخی بیش از هفت هزار سال است؛ ملتی دارای فرهنگ و دارای شخصیت است؛ احساسات انسانی و احساسات عاطفی بالایی دارد که باید به این ها احترام گذاشت. اگر آمریکا رفتار خودش را عوض کند مسائل حل خواهد شد. نگاه آنها به مسائل منطقه نگاه غلطی است. ما قبلا هم اعلام کردیم؛ برایشان هم علنی گفتیم و هم پیغام دادیم. الان هم حاضریم راه های برون رفت از بحران در عراق را نشان بدهیم. راهها مشخص است منتها شرطش این است که آنها واقعا دیدگاهشان را عوض بکنند و بپذیرند که نگاهشان به مسئله عراق یک نگاه انسانی باشد؛ آن وقت مسائل به سرعت حل خواهد شد.

خبرنگار العالم : در سایه تغییرات و تحولات جهانی و بعید ندانستن ایالات متحده برای استفاده از راه حل نظامی، آیا یک نقشه مشخصی برای پاسخگویی به این راه حل دارید؟ اگر تهاجم نظامی صورت بپذیرد آیا ایران فقط به پایگاه هایی که از آنها به ایران حمله می شود پاسخ خواهد داد؟ تنگه هرمز یا راه های دیگری را هم پیش بینی کردید؟ آیا برنامه ریزی مشخصی دارید؟

رئیس جمهور : من گفتم که این نگاه به مسائل جهان اشتباه است. آن کسانی که فکر می کنند با تهدید می توانند مسائل جهان را به نفع خودشان رقم بزنند اشتباه می کنند. دوران تهدید با بمب و موشک و هواپیما به پایان رسیده است؛ خصوصا علیه ملت ایران. و من بعید می دانم که چنین اراده ای هم در آمریکا وجود داشته باشد. فکر می کنم که آنقدر انسان های عاقل در حکومت آمریکا هستند که مانع چنین تصمیماتی شوند. اما خوب ما یک ملتی هستیم که مستقل و توانمندیم. ما قادریم از تمامیت ارضی و از حقوق خودمان به طور کامل دفاع کنیم. طبیعی است که هر ملتی که مورد تجاوز قرار بگیرد نحوه پاسخ و دفاع را خودش انتخاب خواهد کرد ما یک طیف وسیعی از پاسخ ها را آماده داریم و متناسب با آن عمل می کنیم اما من بعید می دانم چنین اتفاقی رخ بدهد. اینها بیشتر جنگ روانی است تا یک واقعیت.

خبرنگار رویترز: آیا ایران در کنفرانس مصر شرکت خواهد کرد؟

رئیس جمهور: آن را داریم بررسی می کنیم. داریم گفتگو می کنیم با دوستانمان در عراق و به زودی اعلام می کنیم .

خبرنگار رویترز: آقای رییس جمهور اگر اجازه بدهید من برگردم به مسئله هسته ای ایران. می خواهم بدانم که آیا ایران آمادگی دارد برای مقابله با تحریم های بیشتر اقتصادی؟ فکر نمی کنید که باعث شود ایران منزوی شود و فشار بیشتری روی مردم از نظر اقتصادی بیاید؟

رئیس جمهور: منزوی بودن یا نبودن به اعلام بعضی از قدرت های بزرگ نیست. منزوی بودن را باید در صحنه عمل دید. الان ملت ها بیدار شده اند و مناسبات ظالمانه را برنمی تابند.ایران یک کشور بسیار بزرگ است و اصلا ادبیات تحریم ادبیات 30 سال قبل است. امروز تحریم یعنی چی؟ به چه دلیل؟ به چه مناسبت؟ شما هسته ای هستید ما هم هستیم. چرا شما نباید تحریم بشوید؟ اگر بد است شما چرا دارید؟ اگر خوب است ما چرا نداشته باشیم؟ منطق ایران خیلی منطق روشنی است و ملت ها پذیرفته اند حتی ملت آمریکا و ملت های اروپا. اینها حتی اگر به مردم خودشان مراجعه بکنند و اگر فکر می کنند نماینده مردمشان هستند ببینند نظر ملت های خودشان هم موافق با ملت ایران است چرا که قانون حامی ملت ایران است. قانوناً راه ملت ما روشن است ما فکر می کنیم کسانی که خیال می کنند ما را منزوی می کنند خودشان در مرحله اول منزوی خواهند شد؛ الان منزوی شده اند.

شما ببینید در دنیا بعضی از این کسانی که خیلی علیه ایران حرف می زنند هیچ جایگاه و پایگاهی ندارند. ممکن است بعضی ها از ترس یک احترامی به آنها بگذارند اما در بین عموم ملت ها و حکومت ها جایگاهی ندارند. در دل ها حضور ندارند. می بینیم؛ خودشان هم اندازه گیری می کنند دائما دارند نظرات ملت ها را اندازه گیری می کنند نسبت به خودشان. در ملت های خودشان هم جایگاهی ندارند. می بینیم انتخاباتی که در کشورهای مدعی مهد دموکراسی است کمترین میزان مشارکت است. این چه معنایی دارد؟ حالا اینها نمایندگان مردمشان هستند؟ با این حال ما احترام می گذاریم، ما تعامل می کنیم ما ظواهر و احترامات را حفظ می کنیم اما اگر بخواهند ادعا کنند آن وقت خواهند دید که چه کسی منزوی است ایران هیچ وقت منزوی نخواهد شد. قابل تحریم هم نیست. ایران یک کشور بسیار بزرگ است و می تواند خودش را اداره کند.

خبرنگار العالم : در ارتباط با ساخت ایستگاه اتمی بوشهر و روابط با روسیه بعضی بر این عقیده هستند که روسیه نامه ای به ایران فرستاده و اعلام کرده اگر ما سوخت هسته ای به ایران بدهیم باید ایران غنی سازی را متوقف کند. بنابراین ما می خواهیم بدانیم تا چه حد این گفتمان صحیح است؟ و آیا شما دیدگاهی و یا تصوری در ارتباط با راه اندازی نیروگاه بوشهر دارید ؟

رئیس جمهور: قراردادی که ما با روس ها داریم مشروط نیست یک قرار دادی است که در حال اجرا است و تغییرات زمانبندی هم در آن دلایل فنی اعلام شده نه دلایل سیاسی. ما امیدواریم که طبق همان قرارداد کار به پایان برسد.

خبرنگار رویترز: آقای رئیس جمهورآیا هیچ پیشنهادی هست که اگربه ایران بشود ایران حاضر باشد حتی برای یک مدت کوتاهی فعالیت های هسته ای خودش را تعلیق بکند؟

رئیس جمهور: این تعلیق به نظر شما چقدر مهم است که آنقدر سختگیری می کنند؟ چه چیزی هست که اصرار دارند حتی برای یک ماه ایران تعلیق بکند؟

خبرنگار رویترز : من خبرنگارم شما باید جواب بدهید.

رئیس جمهور : متوجه ام اما بالاخره خبرنگارید باید بپرسید از آنها که آنقدر اصرار دارید دلیلش چیست؟ واقعا چه نفعی هست برایشان که می خواهند به هر ترتیب حتی یک مقطع کوتاه این را متوقف کنند؟ این یک چیز حقوقی است و یا قانونی است؟ حقوقی که نیست چون نه در اساسنامه آژانس و نه در معاهده منع گسترش و نه در آیین نامه های مربوطه چنین چیزی وجود ندارد. این درخواست غیر از اینکه یک درخواست سیاسی است درخواست دیگری نیست. هدف از این درخواست سیاسی چیست؟ هدفش باید روشن باشد ما تردید داریم نسبت به حسن نیت ها چون در گذشته ایران به همین ترتیب تعلیق کرد و بعد منجر شد به بسته شدن تمام مراکز تحقیقاتی ایران.

بیش از 5/2 سال میلیاردها سرمایه ملت ایران متوقف شد و ما بیش از 5/2 سال از کاروان علمی در این بخش عقب ماندیم. این خسارت ملت ایران را چه کسی می خواهد بدهد. به نظر من بهترین پیشنهاد این است که حقوق ملت ایران را بپذیرند و ما پیشنهادهای مختلفی دادیم. پارسال گفتیم بیاید شریک بشوید، بیاید حضور پیدا کنید. چون ما مطمئنیم؛ این نکته را هم شما توجه داشته باشید که دلیل صحت رفتار ایران همین پافشاریش هست این ایستادگی ایران بهترین دلیل بر این است که ایران صادق است برای اینکه اگر ایران صادق نبود می توانست این ها را فریب بدهد و تعطیل بکند و در جای دیگر کارش را بکند ولی چون ما می خواهیم صادقانه کارمان را انجام بدهیم می گوییم هرچه داریم همین است و قانونی هم هست. چون صادقیم روی پایمان می ایستیم و روی حرفمان می ایستیم وگرنه کسانی که فریب بدهند دیگران را هستند. ما اهل این حرف ها نیستیم ما چون یک حکومت اعتقادی هستیم حرف هایی که می زنیم همان چیزی است که اعتقاد داریم وقتی می گوییم که ما دنبال فناوری صلح آمیزیم این اعتقاد ما است وقتی نظام اعلام می کند که ما دنبال صلح آمیزیم دیگر هیچ کس حق ندارد در این نظام کاری غیر از این انجام بدهد. وقتی می گوییم ما دفاع می کنیم، دفاع می کنیم و شوخی هم با کسی نداریم.

وقتی می گوییم ما اهل تعامل و گفتگو هستیم واقعا اهل گفتگو هستیم این را برای فریب کسی اعلام نمی کنیم تا بخواهیم عده ای را فریب بدهیم؛ می گوییم ما اهل گفتگو هستیم می خواهیم گفتگو کنیم. همانطوری که زمان دفاع مقدس شما دیدید همان هایی که می خواهند ما را تحریم کنند حامی صدام بودند بالاخره از صدام حمایت می کردند در زمانی که ما می خواستیم دفاع کنیم قاطع می گفتیم ما محکم هستیم روزی هم که آتش بس را پذیرفتیم با همه وجود پذیرفتیم. ما صداقت داریم امروز در مساله هسته ای چیزی که هست همین است محکم ایران پای این ایستاده و این یک چیز ملی است.

میزان انرژی ای که در ملت ایران در حال غلیان هست این صدها برابر انرژی هست که در زمان ملی شدن نفت در ایران به حرکت درآمد. اصلا هیچ کس نمی تواند متوقف کند، هیچ کس اصلا حق ندارد. الان از بچه های سه تا چهار ساله تا پیرزن و پیرمرد 90 ساله ایرانی در هر جای دنیا که هستند صاحب این فناوری هستند این را مال خودشان می دانند و به کسی اجازه نداده اند که صرف نظر کند. مشکلی هم پیش نمی آید.

خبرنگار العالم : جناب آقای رئیس جمهور بعضی از کشورهای غربی شک دارند در توانمندی های هسته ای ایران. خود شما چگونه راجع به این شکی که آنها روا می دارند پاسخ می دهید؟

رئیس جمهور: ما در اساسنامه آژانس اتمی و در معاهده منع گسترش هیچ ماده ای نداریم که نوشته اگر یک کشور غربی تردید داشت نسبت به توانایی عضوی، آن عضو باید فعالیت هایش را متوقف کند، خوب تردید دارد برود تردیدهایش را برطرف بکند. این تردید که ضابطه ای نداره و رفع تردید معیاری ندارد که بگوییم که تردیدش رفع می شود شاید 300 سال گذشت و رفع نشد خوب این که دشمن ما است. اصلا نمی خواهد تردیدش رفع بشود خب نشود. ما باید قانون را اجرا بکنیم ما فکر می کنیم بهترین راه قانون است. همه باید قانون را بپذیرند. من فکر می کنم باید دست از این کارها بردارند. بالاخره 28 سال مدام علیه ملت ما فعالیت کردند خب چه اتفاقی افتاد؟ حالا یک مدتی هم دوست ملت ایران بشوند و تجربه بکنند من فکر می کنم به نفعشان هست. ملت ایران ملت بزرگ تاریخ ساز است. با این ملت دوست باشند که خیلی بهتره تا مقابل این ملت باشند.

من این را می گویم قطعا از مقابله با ملت ایران هیچ دستاوردی ندارند این را من می نویسم در تاریخ ثبت بشود. همه آنها هم با هم باشند هیچ دستاوردی نخواهند داشت. اما اگر با ملت ایران دوست بشوند حتما دستاوردی خواهند داشت. دوست یک ملت بزرگ هستند، دوست یک ملت توانمند هستند، ملت ایران جای خودش را در دنیا باز کرده و روز به روز هم جایگاهش بهتر و برتر می شود؛ چه بخواهند جه نخواهند آنها نمی توانند جلویش را بگیرند. چون یک ملت دارد میرود مسیر پیشرفت را نمی شود سد کرد. جلوی رشد علمی را نمی شود گرفت. مگر می شود به مغز آدم ها قفل زد؛ می شود؟ می شود به خلاقیت انسان ها زنجیر زد؟ نمی شود. حرکت ملت ایران شروع شده و دارد به جلو می رود. به نفعشان هست دوست ما باشند؛ دیگه کافی است. می نشینند دور هم قطعنامه صادر می کنند هی اخم می کنند هی التهاب درست می کنند هی بازار نفت را به هم می ریزند خودتان که می دانید کارتان غیرقانونی است اگر بنا باشد کسی تردید داشته باشد ما باید تردید داشته باشیم چون آنها همه شان رفتند بمب اتمی ساختند.

دارند بمب های جدید می سازند. ما معترضیم، ما مخالف بمب هستیم، ما مخالف تهدیدیم. ما می گویم دنیا را به هم ریختید، دست بردارید بگذارید کنار، این چه بساطی است که درست کردید. بگذارید کنار خیالتان راحت می شود همه از فناوری صلح آمیز استفاده می کنند چون شماها دارید بعضی کشورهای دیگر هم رفتند درست کردند؛ شما نداشتید آنها هم نمی رفتند درست بکنند. حالا ما نمی خواهیم داشته باشید چه مشکلی دارد شما خودتان خطاکار هستید همه را خطاکار می پندارید؛ اشتباهشان این است. خودشان خطاکارند خیال می کنند همه خطاکارند. نه، شما خطاکارید شما خطا را بگذارید کنار بعد ببینید چقدر دنیا زیباست. بعد با هم می توانید دوست باشید، با هم می توانید زندگی کنید، با هم می توانید تفاهم کنید. چرا می خواهید انحصار طلبی کنید و می خواهید بر ملت ها مسلط باشید؟ ملت ایران این تسلط را نمی پذیرد. امتحان هم کردید 28 سال دید که کاری از پیش نبردید. حالا آمدید در موضوع هسته ای، در آینده ای نزدیک پشیمان می شوید. خوب ما زودتر داریم راه نجات به شما نشان می دهیم می گوییم از این دست بردارید ، دوست باشید همکاری کنید.

ملت ایران ملت بزرگی است توانمند به لحاظ علمی به لحاظ صنعتی به لحاظ اقتصادی و به لحاظ فرهنگی است. با هم کمک کنیم صلح و امنیت و رفاه و دوستی و عدالت در دنیا برقرار شود. آنها هر جا سخنرانی می کنند بمب خود را به رخ ملت ها می کشند این دوره ها گذشته است جنگ های قرن بیستم کافی نبود با صد میلیون کشته. همه را به رسمیت بشناسیم و حقوق همه ملت ها را به رسمیت بشناسیم. چرا باید ملت شما مرفه باشد و بقیه در فقر زندگی کنند خوب همه مرفه باشند چرا شما پیشرفت صنعتی داشته باشید بقیه نداشته باشند چرا شما نیرو و انرژی داشته باشید اما بقیه نداشته باشند اگر یک منطق و یا یک دلیلی بیاورند ما قبول می کنیم چون ما تابع منطقیم. ما که هیچ گزارش منفی نداریم و آژانس هیچ گزارش منفی در مورد فعالیت های ایران نداده است. بارها هم گفته که هیچ نشانه ای از انحراف پیدا نشده اما راجع به شما هم همین را گفته؟ حالا شما باید تردید داشته باشید یا ما؟ حالا ملت ایران نجابت به خرج می دهد و هیچ چیزی نمی گوید اما آنها طلبکاری می کنند. این بد است و با این اخلاق نمی شود دنیا را اداره کرد. باید رفتارشان را عوض کنند و اوضاع دنیا را درست کنیم هیچ کس احساس آرامش نمی کند و هیچ کس احساس امنیت نمی کند همه جا نگرانی است همه جا درگیری است .

دیگر کافی است بگذارید یک روز هم دنیا روی استراحت ببیند، روی صلح و روی برادری ببیند. همین ها به حکومت قبلی ما می خواستند چرخه سوخت بدهند خب چرا؟ برای اینکه وابسته به آنها بودیم از روزی که ما مستقل و آزاد شدیم، نمی دهند. این چه معنی می دهد؟ بازی سیاسی است و همه می فهمند. به نظر می رسد بهتر است برای خودشان و برای اینکه منزوی نشوند این کارها و رفتارها را تعطیل کنند، تمام می شود می رود موضوع حل می شود.

خبرنگار رویترز: جناب آقای رئیس جمهور جنابعالی فرمودید فشارها سیاسی در مورد ایران است و ضمن صحبت های خود فرمودید که آمریکا اگر رفتار خودش را عوض کند ایران هم آماده گفتگو هست. خواستم از حضورتان سوال کنم می شود برای ما مثال بزنید که چه رفتارهایی را اگر آمریکا عوض بکند ایران آماده است که سر میز مذاکره بنشیند؟

رئیس جمهور: گفتم، همین که بیایند هر روز به زبان تهدید با یک ملت صحبت کنند می گویند ما یک چماق به نام قطعنامه درست کنیم بالای سر ملت ایران تا آنها مجبور بشوند حرف ما را بپذیرند، این یعنی چه؟ این حرف زشتی است و این رفتار بدی است با یک ملت کردند که بنشیند بگویند ما یک چماقی درست می کنیم چند قطعنامه صادر می کنیم بعد این ها مجبور می شوند که با ما گفتگو بکنند. خب این را هیچ کس نمی پذیرد، چه کسی می پذیرد؟ شما بیایید صداقت به خرج دهید چون ملت ایران که مشکلی نداشته است. از اول شما مشکل درست کردید. البته گفتم الان هم ما مذاکره می کنیم راجع به مسائل جهانی اما شرطش این است که رسانه ها باشند و همه ملت ها این گفتگوها را مستقیم بشنوند. برای این منعی نیست.

خبرنگار العالم: توجیه آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید راجع به موشک های ایرانی؟ آیا واقعا موشک های ایران می تواند خطرآفرین باشد برای اروپای شرقی؟

رئیس جمهور: اصولا دکترین امنیت ملی ما دفاعی است یعنی ما اصلا برنامه هایمان دفاعی است یعنی ابتدا به ساکن از جانب ایران هیچ اقدامی علیه هیچ کس انجام نمی شود اما خب طبیعی است که اگر مورد تجاوز قرار بگیریم از خودمان دفاع می کنیم اما فکر می کنم اروپا دوست ماست. برخی رفتارها از سوی برخی دولت هایشان انجام می دهند که این رفتارها اصلا خوب نیست. واقعاً این ها همسایه ما هستند همسایه منطقه ما هستند روابط گسترده ای داریم نمی خواهیم ما آنها را محدود کنیم می توانیم این کار را بکنیم چون خیلی از آنها را خودمان تولید می کنیم و خیلی دیگر از آنها را هم می توانیم از جاهای دیگر فراهم کنیم. اما فکر می کنم روابط باید باشد تا دوستی ها باشد ما برای هیچ کس تهدید نیستیم ایران پیامش، پیام صلح و دوستی است برای همه.

پیشنهادهایی هم که ما در مسائل مختلف جهانی می دهیم پیشنهادهایی است که انسانی است و عمیقاً دنبال صلح، صلح پایدار و صلح ریشه دار است مثلا در مورد فلسطین پیشنهادی که ما می دهیم پیشنهاد انسانی است ما می خواهیم ریشه های درگیری ها از بین برود وقتی می گوییم ملت فلسطین بیاید نظر بدهد مسئله حل می شود. اگر ملت انتخاب کند این بهترین روش است. چرا جنگ؟بنابراین ما تهدید نیستیم ما اندیشه ایم راه حل هستیم ما برای دنیا راه حل های انسانی داریم ما فکر می کنیم اصلا نیازی به جنگ نیست حتی نیازی به پرخاشگری و تهدید هم نیست می شود با گفتگو مسائل جهان را حل کرد. شرطش این است که همه این را بپذیرند چون تا روزی که کسی خود را برتر از دیگران بپندارد و بخواهد چپاول بکند و یا تسلط پیدا کند و یا زور بگوید، نمی شود. بقیه هم سعی می کنند از خودشان دفاع کنند مشکل پیدا می شود.

خبرنگار العالم : شما برای ملت های منطقه تهدید نیستید؟ طرح امنیتی پیشنهادی ایران باحضور کشورهای خلیج فارس در چه راستایی است؟

رئیس جمهور : ما اساس تعاملاتمان با همه دنیا تعاملات دوستانه است به ویژه در منطقه. کشورهای منطقه دارای تاریخ، فرهنگ و ادبیات مشترک هستند ما با هم برادر و دوست هستیم ما باید با هم زندگی کنیم ما فکر می کنیم کشورهای منطقه خودشان می توانند مسائلشان را حل کنند و می توانند امنیت را در منطقه به طول کامل برقرار کنند ما هیچ موضوعی که موجب اختلاف ریشه ای و یا دوری و یا فاصله بین ملت های منطقه باشد نمی شناسیم ما فکر می کنیم می توانیم با هم امنیت را در منطقه برقرار کنیم البته می دانیم کسانی که دنبال نفت منطقه هستند، دنبال تسلط بر منطقه ما هستند از تفاهم و دوستی بین ملت های منطقه راضی نیستند، مشکلی نیست. خب پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای یک طرح امنیتی مشترک در همان راستا است که ما کمک بکنیم برای امنیت جمعی در منطقه تا همه در امنیت باشند.

این هزینه های همه را کاهش می دهد بعضی از کشورها الان در منطقه ما هستند که سالانه دهها میلیارد دلار خرج تسلیحات می کنند این چیز بدی نیست؟ چرا بد است خب این را خرج مردمشان بکنند خرج آبادانی مردمف خرج بهداشت و رفاه بکنند. وقتی با هم شدیم تهدیدی وجود ندارد و می توانیم تهدیدهای خارجی را هم دفع بکنیم. آنها در فاصله هایی که خودشان ایجاد می کنند وارد می شوند اگر فاصله ای نباشد آنها هم نیستند. مردم این منطقه صدها سال در دوستی با هم زندگی کرده اند و اختلافی با هم نداشتند. اما دیگران آمدند اختلاف ایجاد کرده و می خواهند سود ببرند این طرح امنیتی در جهت تفاهم و صلح دست جمعی است.