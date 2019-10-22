خرید تضمینی بیش از ۷۱ هزار تن گوجه فرنگی در کرمانشاه

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیگیری اجرای طرحهای اشتغالزایی خبر داد و اظهار داشت: این طرح ها از محل اشتغال روستایی تامین اعتبار می شود و اینک در حال تشکیل پرونده و ارائه طرح توجیهی آنها هستیم.

وی طرح های مذکور را شامل طرح سردخانه ۷۰۰ تنی بالای صفر برای نگهداری میوه و کالا و بارانداز صادراتی در قصرشیرین اعلام کرد و افزود: طرح سردخانه ۷۰۰ تنی بالای صفر زالوآب شهرستان روانسر در کارگروه کمیته فنی مصوب شده و د رنوبت پرداخت تسهیلات بانک قرار دارد.

مدیرعامل تعاون روستایی استان کرمانشاه گفت: همچنین به منظور اجرای طرح بارانداز صادراتی قصرشیرین پنج هزار متر زمین پیشنهاد شده که طرح توجیهی اولیه به سازمان مرکزی ارائه شده و برای تخصیص اعتبار مدارک مورد نیاز شامل سند زمین و وثایق و .. تهیه شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: از ابتدای آغاز طرح خرید تضمینی گوجه فرنگی ۷۱ هزار و ۲۰۰ تن گوجه فرنگی از کشاورزان خریداری شده است.

صفایی با اعلام اینکه بیشترین گوجه فرنگی خریداری شده مربوط به شهرستان های کرمانشاه و روانسر بوده، بیان کرد: همچنین این محصول از کشاورزان شهرستان سنقر صحنه و کنگاور خریداری شده است و خرید تضمینی گوجه فرنگی همچنان ادامه دارد.

وی همچنین از اجرای طرح کاشت چغندر قند پاییزه به میزان ۳۳۰ هکتار خبر داد و گفت: کشت چغندر قند در مناطق گرمسیری شامل شهرستان قصرشیرین و سرپل ذهاب در دست انجام است.

مدیرعامل تعاون روستایی استان کرمانشاه با بیان اینکه نهاده های مذکور به وسیله اتحادیه تعاونی تولید استان کرمانشاه تامین می شود، افزود: مراحل کاشت، داشت و برداشت به این محصول مدیریت و از کشاورزان حمایت می شود و امسال نخستین سال کاشت چغندر قند پاییزه است.

صفایی بیان کرد: با توجه به اینکه امسال نخستین سال کاشت چغندرقند پاییزه است و نوع بذر کاشت شده نیز وارداتی بوده پیش بینی می شود ۵۰۰ هکتار چغندر قند کشت شود.

این مسئول افزود: فصل کاشت چغندرقند پاییزه در حال سپری شدن است اما اگر بذر این محصول به موقع می رسید شاهد کاشت یک هزار هکتار چغندر قند بودیم.