کشف پروتئین ضبط کننده حافظه

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان کانادایی پروتئین اصلی را کشف کرده اند که ظاهرا آن دسته از سلول های مغزی را که برای حافظه های جدید انتخاب می شوند را کنترل و هدایت می کند.

به اعتقاد دانشمندان یاد شده، این یافته جدید در آینده به افرادی که از اختلالات مغزی رنج می برند کمک می کند.

شین ژوسلین، سرپرست تیم تحقیقاتی بین المللی از بیمارستان تورنتوی کانادا در همین رابطه گفت: ما پروتئینی موسوم به CREB را یافته ایم که نقشی کلیدی را در نرون هایی که وظیفه ضبط و بسته بندی حافظه های مغز را دارند، ایفا می کند.

وی در ادامه افزود: گروه تحقیقاتی ابتدا شروع به جای گذاری DNA ویروسی کرد که تولید کننده مقادیر زیادی از پروتئین CREB بود و سپس ویروس را به داخل نرون های ناحیه آمیگدال مغز موش های آزمایشگاهی که در ارتباط با حافظه هستند تزریق کردند.

بر اساس گزارش دانشمندان، نتایج حاصل از آزمایشات واکنشی بر روی موش های آلوده شده به ویروس یادشده نشان داد که نرون ها شروع به رقابت با یکدیگر کرده بودند تا جای بخش های از دست رفته حافظه های مرتبط را بگیرند.