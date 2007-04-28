علی سرتیپی در مورد رویکرد تولیدات سینمای کودک به خبرنگار مهر گفت: "سینمای کودک در حال حاضر نیازمند ساخت فیلم هایی است که بتوانند در عین داشتن جذابیت دارای مسائل آموزنده و آموزشی و دور از مسائل مخرب و بدآموزی باشد. شخصیت و باور بچه ها در سنین کودکی شکل می گیرد و به همین خاطر فیلمسازی برای کودکان مهم و دشوار است و سازنده فیلم کودک باید به خوبی با روانشناسی و مسائل تربیتی کودکان آشنا باشد."

این تهیه کننده سینمای کودک افزود: "سینمای کودک در حال حاضر به لحاظ تولید، پخش و اکران در وضعیت رکود به سر می برد. سال های گذشته تک جرقه هایی نظیر "کلاه قرمزی و پسرخاله" باعث رونق و توجه مخاطبان به سینمای کودک می شد که در حال حاضر و در این چند سال با چنین فیلمی در سینمای کودک مواجه نشده ایم."

تهیه کننده "نصف مال من، نصف مال تو" در مورد ریزش مخاطبان سینمای کودک گفت: "بیشتر مخاطبان سینما سرگرم مسائل دیگر و تماشای آثار بزرگسال شده اند حمایت ویژه و خاصی هم که باید از این گونه سینمایی در حیطه بسترسازی تولید و تشکیل مجدد گروه اکران کودک انجام شود به فراموشی سپرده شده است."

سرتیپی در مورد رویکرد فیلمسازان به تولید آثار فانتزی پرمخاطب سال های دهه شصت سینمای کودک گفت: "متاسفانه در تولیدات کودک در این چند سال این نوع فیلم ها به فراموشی سپرده شده و آثار بیشتر با رویکرد درباره کودک و یک داستان ساده و جمع و جور محور تولیدات سینمای کودک شده است."

وی تغییر مکان برگزاری جشنواره را مثبت و سازنده دانست و تاکید کرد: "برگزاری جشنواره فرصت مغتنمی است برای بچه های همدانی تا با آثار روز سینمای کودک ایرانی و خارجی آشنا شوند و یک تبادل فرهنگی با سایر کودکان ایرانی داشته باشند. در عین حال فضاهای آموزشی و تخصصی برای سینماگران جوان همدانی شکل می گیرد و باعث تجهیز و به روز شدن سالن های نمایشی همدان نیز خواهد شد."