ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به بیماران بی بضاعت مناطق محروم / گسترش ارائه خدمات بیمه ای دندانپزشکی برای کودکان و زنان باردار

دکتر محمد مهدی وردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گروههای هدف در مرکز بهداشتی و درمانی و درمانگاه های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور می توانند با تعرفه دولتی و فرانشیز 30 درصد، خدمات بهداشتی و درمانی در مورد دندانپزشکی را دریافت کنند.

وی اظهار داشت: گروه هدف بدون اینکه بیمه باشند می توانند خدماتی که برای گروه هدف تعریف شده را دریافت کنند و در مناطق محروم کشور نیز افرادی که به لحاظ مالی حتی توانایی پرداخت فرانشیز 30 درصد را هم ندارند، این خدمات به صورت رایگان ارائه می شود.

مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت تصریح کرد: آموزش های لازم در مورد بهداشت دهان و دندان از جمله خدمات پیشگیری دندانپزشکی است. همچنین خدمات جرم گیری، پر کردن و کشیدن دندان ها نیز به گروه های هدف ارائه خواهد شد.

با اشاره به اینکه گسترش ارائه خدمات درمانی دندانپزشکی برای گروه بزرگسال از دیگر اهداف دفتر سلامت بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت است، گفت: این خدمات برای بزرگسالان هم اکنون شامل زنان باردار و زنانی که در دوره شیردهی قرار دارند، می شود بنابراین این گروه نیز به همراه سایر کودکان زیر 12 سال به عنوان گروه هدف و با تعرفه 30 درصد حتی در صورت عدم پوشش بیمه ای، می توانند از این خدمات دندانپزشکی بهره مند شوند.