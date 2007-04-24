  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۲:۵۰

مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت در گفتگو با مهر خبر داد:

ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به بیماران بی بضاعت مناطق محروم / گسترش ارائه خدمات بیمه ای دندانپزشکی برای کودکان و زنان باردار

ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به بیماران بی بضاعت مناطق محروم / گسترش ارائه خدمات بیمه ای دندانپزشکی برای کودکان و زنان باردار

مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت گفت: امسال علاوه بر تحت پوشش قرار دادن بیمه درمانی برای دریافت خدمات دندانپزشکی کودکان زیر 12 سال به عنوان گروه هدف، قرار است که خدمات پیشگیرانه در این زمینه نیز اضافه شود.

دکتر محمد مهدی وردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گروههای هدف در مرکز بهداشتی و درمانی و درمانگاه های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور می توانند با تعرفه دولتی و فرانشیز 30 درصد، خدمات بهداشتی و درمانی در مورد دندانپزشکی را دریافت کنند.

وی اظهار داشت: گروه هدف بدون اینکه بیمه باشند می توانند خدماتی که برای گروه هدف تعریف شده را دریافت کنند و در مناطق محروم کشور نیز افرادی که به لحاظ مالی حتی توانایی پرداخت فرانشیز 30 درصد را هم ندارند، این خدمات به صورت رایگان ارائه می شود.

مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت تصریح کرد: آموزش های لازم در مورد بهداشت دهان و دندان از جمله خدمات پیشگیری دندانپزشکی است. همچنین خدمات جرم گیری، پر کردن و کشیدن دندان ها نیز به گروه های هدف ارائه خواهد شد.

با اشاره به اینکه گسترش ارائه خدمات درمانی دندانپزشکی برای گروه بزرگسال از دیگر اهداف دفتر سلامت بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت است، گفت: این خدمات برای بزرگسالان هم اکنون شامل زنان باردار و زنانی که در دوره شیردهی قرار دارند، می شود بنابراین این گروه نیز به همراه سایر کودکان زیر 12 سال به عنوان گروه هدف و با تعرفه 30 درصد حتی در صورت عدم پوشش بیمه ای، می توانند از این خدمات دندانپزشکی بهره مند شوند.

کد مطلب 475214

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها