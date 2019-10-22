به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه هندسه کلمات به همت مدرسه عالی علوم انسانی روزگار نو با هدایت یوسفعلی میرشکاک، در آبان ماه امسال برگزار می‌شود.

در این کارگاه وجوه مختلف ساختار شعر کلاسیک و مدرن مورد تجزیه و ترکیب قرار می‌گیرد و نقش عاطفه و خیال و تفکر در ساحت زبان، بررسی می‌شود.

یوسفعلی میرشکاک در تشریح برگزاری درس‌گفتار جدید خود، در مدرسه عالی علوم انسانی روزگار نو، شعر را به مانند دیگر هنرها آموختنی دانست.

شاعر کتاب «آن‌جا که نامی نیست» با تشریح شیوه هدایت کارگاه گفت: روند کارگاه به گونه‌ای پیش می‌رود که هنرآموز در یکی از دو وجه شعر (موزون و ناموزون) با انجام مشق‌هایی که داده خواهد شد بتواند اندک اندک مافی‌الضمیر خود را به سادگی بیان کند.

او در ادامه با اشاره به این‌که شعر نیز همچون دیگر هنرها (نقاشی، موسیقی، خوشنویسی و...) آموختنی است، افزود: با آموختن مقدمات، هنرآموز خواهد توانست با تلاش، تکاپو و مطالعه، سریع‌تر به مقصد و مقصود خود دست پیدا کند.

گفتنی است، مدرسه عالی علوم انسانی روزگار نو از نیمه‌ی اول آبان ماه ۱۳۹۸ اقدام به ثبت نام دانشجو می‌کند و دوست‌داران مباحث علوم انسانی می‌توانند با مراجعه به سایت ac.roozegarno.com و دنبال کردن صفحات و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی به آدرس Roozegareno_ac@ به آخرین اخبار و اطلاعات لازم دست یابند.