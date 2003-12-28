8 داور بين المللي در جمع داوران ايراني

به گزارش خبرنگار "مهر" اين 8 نفر چندي پيش به كره جنوبي سفر كردند تا در يك دوره كلاس آموزش بين المللي شركت نمايند. اما نتايج اين كلاس تاكنون اعلام نشده بود. فدراسيون جهاني تكواندو با ارسال نمابري به تهران اسامي اين هشت نفر را جزء قبول شدگان كلاس مذكور اعلام كرد. سيروس رضايي، مرتضي استكي، محمد كارجوان، علي اصغر ذوالفقاري، حافظ مهدوي، حميد اسدالهي، عباس عطاريان و احمد لاريجاني 8 داوري هستند كه به جمع داوران بين المللي تكواندو ايران اضافه شده اند. بيش از اين نيز تكواندو ايران 9 داور بين المللي داشت.