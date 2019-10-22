اُکالا برنده‌ تندیس سیمین برند محبوب مصرف کنندگان شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فروشگاه های زنجیره ای، ششمین دوره نظرسنجی برند محبوب مصرف کنندگان به عنوان گسترده ترین نظرسنجی مردمی در حوزه برندینگ به همت پژوهشکده دانشگاه صنعتی شریف با حضور بیش از ۳۶۰۰ برند و در ۱۵۲ گروه کالا و خدمات و مدیران ارشد برندهای منتخب، جمعی از اساتید حوزه برند و مقامات عالی کشوری برگزار شد.

در این جشنواره، سوپرمارکت آنلاین اُکالا به عنوان برند محبوب ایرانی منتخب مردم معرفی شد و توانست برای دومین سال متوالی "برند محبوب" در گروه سوپرمارکت آنلاین کسب نماید.

این شرکت در آستانه ی جشن دو سالگی اُکالا موفق شد که با کسب افتخارات فراوان در طول دو سال فعالیت خود، همه مایحتاج سوپرمارکتی و لوازم کودک و مادر، لوازم آرایشی و بهداشتی، میوه و سبزیجات تازه و خواربار را در شهرهای تهران، کرج و مشهد با کمترین هزینه و در سریع ترین زمان ممکن به دست مشتریان همیشه همراه خود برساند.

لازم به ذکر است؛ با اولین خرید از اکالا کدهای تخفیف شگفت‌انگیز دریافت خواهید کرد و کافی است با ورود به سایت یا اپلیکیشن آن و تنها با چند کلیک و مقایسه قیمت‌ها خریدهای خود را در کمتر از دو ساعت دریافت کنید و علاوه بر آن از تخفیف‌های ویژه و کمپین‌های هفتگی بهره‌مند شوید.

گفتنی است؛ در شرایط رقابتی کسب و کار امروزی، بی شک قدرت و جایگاه ویژه برند در ذهن مشتریان، یکی از مهمترین عوامل موفقیت شرکت‌ها و سوپرمارکت‌های آنلاین در بازار است، در همین راستا جشنواره برند محبوب هرساله با برگزاری گسترده ترین نظرسنجی مردمی در سراسر کشور در قالب جشنواره ملی، زمینه انتخاب برندها را با توجه به شاخص محبوبیت آن ها، با رأی مستقیم مردم فراهم می‌آورد.