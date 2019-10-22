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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۹:۴۵

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان:

طرح های کلان و مادر در بخش کشاورزی کردستان اجرا می شود

طرح های کلان و مادر در بخش کشاورزی کردستان اجرا می شود

سنندج - رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: در راستای توسعه بخش کشاورزی در کردستان اجرای طرح های کلان و مادر در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، خالد جعفری اظهار داشت: تجمیع تخصص، تجربه و توانمندی های نیروی انسانی جهاد کشاورزی کردستان در یک گروه مطالعاتی در راستای انجام پروژه های بخش کشاورزی از برنامه های این سازمان است.

وی افزود: این گروه با انجام اقدامات مطالعاتی در سطح عالی علاوه بر شفاف سازی و بکارگیری توانمندی های بخش کشاورزی، زمینه اجرای طرح های کلان کشاورزی در استان را فراهم می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: قبل از اینکه طرح هایی برای اجرا در بخش کشاورزی تدوین شود انجام مطالعات و اماده سازی زیرساخت های اجرای آن موفقیت در اجرای طرح و پروژه ها را تضمین می کند.

جعفری یادآور شد: اعضای این گروه باید با انگیزه بالا و توجهی جدی برای ارتقای اهداف بخش کشاورزی استان تلاش ویژه ای انجام داده و با اهتمام ویژه نسبت به بکارگیری ظرفیت های بخش اقدام کنند.

وی بیان کرد: یکی از ویژگی های مهم این گروه استفاده از توان افراد متخصص، اطلاعات و داشته های تجربی است که افراد منتخب این گروه می توانند از تجارب افرادی که سال ها در این عرصه زحمت کشیده و هم اکنون بازنشسته شده اند، استفاده کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: رشد بخش کشاورزی کردستان و کسب موفقیت های این حوزه باید دغدغه تک تک افراد شاغل در این بخش باشد و با شناسایی خلاء های کشاورزی استان و به روز کردن اقدامات انجام شده در گذشته این بخش را تقویت کنند.

جعفری اظهار داشت: در گذشته تنها ۲۵ درصد از نیروی انسانی جهاد کشاورزی استان دارای  تحصیلات بودند اما امروز ۸۰ تا ۹۰ درصد نیروی انسانی جهاد کشاورزی استان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

وی افزود: با وجود اینکه همه شاغلین بخش کشاورزی استان کردستان دارای انگیزه خدمت و توانمندی بالا هستند اما افراد منتخب در این گروه  افراد نخبه با توان بالای تخصصی هستند که امید است موفقیت های اتی بخش کشاورزی استان را ارتقاء دهند.

کد مطلب 4752349

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