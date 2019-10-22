طرح های کلان و مادر در بخش کشاورزی کردستان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، خالد جعفری اظهار داشت: تجمیع تخصص، تجربه و توانمندی های نیروی انسانی جهاد کشاورزی کردستان در یک گروه مطالعاتی در راستای انجام پروژه های بخش کشاورزی از برنامه های این سازمان است.

وی افزود: این گروه با انجام اقدامات مطالعاتی در سطح عالی علاوه بر شفاف سازی و بکارگیری توانمندی های بخش کشاورزی، زمینه اجرای طرح های کلان کشاورزی در استان را فراهم می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: قبل از اینکه طرح هایی برای اجرا در بخش کشاورزی تدوین شود انجام مطالعات و اماده سازی زیرساخت های اجرای آن موفقیت در اجرای طرح و پروژه ها را تضمین می کند.

جعفری یادآور شد: اعضای این گروه باید با انگیزه بالا و توجهی جدی برای ارتقای اهداف بخش کشاورزی استان تلاش ویژه ای انجام داده و با اهتمام ویژه نسبت به بکارگیری ظرفیت های بخش اقدام کنند.

وی بیان کرد: یکی از ویژگی های مهم این گروه استفاده از توان افراد متخصص، اطلاعات و داشته های تجربی است که افراد منتخب این گروه می توانند از تجارب افرادی که سال ها در این عرصه زحمت کشیده و هم اکنون بازنشسته شده اند، استفاده کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: رشد بخش کشاورزی کردستان و کسب موفقیت های این حوزه باید دغدغه تک تک افراد شاغل در این بخش باشد و با شناسایی خلاء های کشاورزی استان و به روز کردن اقدامات انجام شده در گذشته این بخش را تقویت کنند.

جعفری اظهار داشت: در گذشته تنها ۲۵ درصد از نیروی انسانی جهاد کشاورزی استان دارای تحصیلات بودند اما امروز ۸۰ تا ۹۰ درصد نیروی انسانی جهاد کشاورزی استان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

وی افزود: با وجود اینکه همه شاغلین بخش کشاورزی استان کردستان دارای انگیزه خدمت و توانمندی بالا هستند اما افراد منتخب در این گروه افراد نخبه با توان بالای تخصصی هستند که امید است موفقیت های اتی بخش کشاورزی استان را ارتقاء دهند.