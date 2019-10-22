ششمین سوگواره تعزیه و مرثیه با عنوان راویان عشق در بیجار اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، نمایش تعزیه به همت این اداره کل با حضور گروه های برتر تعزیه خوانی کشور به مناسبت اربعین حسینی در تیمچه حاج شهباز بیجار اجرا شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بیجار در این رابطه اظهار داشت: این مراسم با دعوت از گروه عاشقان حضرت اباعبدالله (ع) و با دعوت از گروه برتر کشوری با سرپرستی مجید نظیفی در محل تیمچه حاج شهباز بیجار برگزار شد.

عباس محمدمرادیان با بیان اینکه در این مراسم تعزیه شهادت قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس (ع) اجرا شد، افزود: ترویج فرهنگ عاشورایی، انتقال مفاهیم و جلوه های زیبایی از ایثار و جانفشانی در راه مبارزه حق علیه باطل و پاسداشت میراث معنوی تعزیه خوانی از جمله اهداف ششمین تعزیه و مرثیه راویان عشق است.

وی همچنین احیای فرهنگ حسینی در بین جامعه و آشنایی مردم با واقعه عاشورا در قالب هنر تعزیه را از جمله اهداف این سوگواره برشمرد و گفت: در واقع هنر تعزیه خواستگاه طرح واقعه جانگداز عاشورا در بین قشر جوان و نوجوانان است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بیجار ادامه داد: تعزیه در فرهنگ مردم بیجار از اهمیت و توجه ویژه ای برخوردار است که مورد استقبال ویژه همشهریان بخصوص جوانان از این ویژه برنامه فرهنگی مذهبی قرار گرفت.

محمدمرادیان یادآور شد: این تعزیه دلاورمردی ها و رشادت های سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یارانش در دشت کربلا و واقعه عاشورا و رویارویی آنان با دشمنان را به نمایش گذاشت.