پرداخت یارانه نگهداری از افراد مجهول الهویه به مراکز توانبخشی / کشور از وجود مراکز توانبخشی شبانه روزی اشباع شده است

کاظم نظم ده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا کنون سازمان بهزیستی برای نگهداری افراد مجهول الهویه یارانه پرداخت نمی کرد به همین دلیل مراکز توانبخشی غیر دولتی نیز از نگهداری آنان سر بازمی زدند، بنابراین در سال جاری برنامه ریزی های لازم در جهت ساماندهی این افراد صورت گرفت.

وی خاطر نشان کرد: البته تعداد افراد مجهوال الهویه ای که در خیابان رها شده اند زیاد نیست و درصد بسیار ناچیزی از افراد جامعه را تشکیل می دهند اما باز هم هنگامی که در خیابان رها باشند، مشکلات و آسیب های زیادی برای خود و سایرین به وجود می آورند که بر همین اساس باید ساماندهی شوند.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی از راه اندازی مراکز توانبخشی معلولان ضایعه نخاعی خبر داد و تاکید کرد: در هر استان با توجه به نیازی که وجود دارد مراکز توانبخشی ضایعه نخاعی و کلینیک های ارائه خدمات به معلولان تحت حاد ایجاد می شود.

نظم ده گفت: در حال حاضر نیازی به ایجاد مراکز جدید توانبخشی شبانه روزی نگهداری معلولان ذهنی، بیماران روانی مزمن و سالمندان نیست و کشور از وجود این مراکز اشباع شده است. لذا، بهزیستی بر راه اندازی مراکز توانبخشی روزانه تاکید بسیاری دارد که در سال جاری این امر اجرایی می شود.