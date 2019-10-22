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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۸:۲۱

فرمانده سپاه سروآباد:

۳ میلیارد تومان برای محرومیت زدایی در سروآباد اختصاص پیدا کرد

۳ میلیارد تومان برای محرومیت زدایی در سروآباد اختصاص پیدا کرد

سنندج - فرمانده سپاه شهرستان سروآباد از اختصاص ۳ میلیارد تومان اعتبار در راستای اجرای پروژه های محرومیت زدایی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر جعفر غفاریان شامگاه دوشنبه در جریان بازدید جمعی از خبرنگاران از پروژه های محرومیت زدایی شهرستان سروآباد، اظهار داشت: شهرستان سروآباد جزو ۳۰ شهرستان کم برخوردار کشور محسوب می شود چون که ساخت های ضعیف و راه های صعب العبور سبب کاهش آبادانی و پیشرفت این شهرستان شده است.

فرمانده سپاه شهرستان سروآباد افزود: با عنایات فرمانده سپاه استان، سروآباد در قالب طرح قرارگاه پیشرفت و آبادانی قرار گرفته و بالغ به ۳ میلیارد تومان به آن اعتبار تعلق گرفته است .

وی در خصوص عملکرد بسیج سازندگی محرومیت زدایی و اشتغال زایی در شهرستان سروآباد، گفت: احداث پل، احداث و مرمت مسجد، احداث خانه عالم، مرمت مدرسه و احداث جاده بین مزارع از پروژه‌های محرومیت‌زدایی اجرا شده در این شهرستان است.

غفاریان یادآور شد: در قالب طرح محرومیت زدایی با همکاری نهاد کمیته امداد ۴۳ واحد و همچنین با مشارکت بهزیستی هم ۷۷ واحد مسکونی برای مددجویان این سازمان در نظر گرفته است.

فرمانده سپاه پاسداران سروآباد اضافه کرد: جهیزیه برای ۱۲۰ جوان در بسیج سازندگی و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار در عرصه های سازندگی و غیره ،  توزیع بسته های حمایتی ، ۶۰۰ بسته لوازم التحریر ، ۶۰۰ بسته لباس برای افراد نیازمند خلاصه ای از امور انجام شده است.

وی با اشاره با همکاری سپاه سروآباد با بنیاد علوی تصریح کرد: با استفاده از پتانسیل وجودی خود توانسته ایم با بنیاد علوی همکاری داشته باشیم و قرارگاه پیشرفت و ابادانی در حال انجام امور است.

وی در پایان اضافه کرد: ۹۰ پروژه توسط بسیج سازندگی و ۴۵ پروژه در قرارگاه پیشرفت و ابادانی صورت گرفته است.

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کد مطلب 4752366

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