فیلمنامه نویس "مهمان" درباره همکاری در تولید این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: "محمدحسین فرحبخش طرحی دو صفحه ای برای نوشتن فیلمنامه در اختیارم قرار داد که درباره آمدن یک زن خارجی برای ازدواج به ایران بود. بعد فرد خارجی در شهر گم می شود و با آشنایی با مردی ایرانی به شناختی نسبی از ایران و ایرانی ها می رسد."

حسن انصاریان در ادامه افزود: "نوشتن فیلمنامه بر این اساس و نگره اجتماعی شکل گرفت و زن خارجی در نهایت بعد از گذراندن اتفاقات متعدد با نامزد ایرانی خود ازدواج می کند. قضیه فیلم "بدون دخترم هرگز" هم به نوعی به کار اضافه شد تا شخصیت و چهره واقعی مردم ایران در خصوص مهمان دوستی نشان داده شود."

فیلمنامه نویس "کلاغ پر" درباره استفاده از بازیگر آمریکایی برای نقش دختر خارجی گفت: "عمداً بازیگر نقش کرولاین آمریکایی انتخاب شد تا حس و واکنش های حقیقی یک شخصیت خارجی متناسب با واقعیت باشد. جامعه ایران هم مثل سایر جوامع دنیا هم آدم های خوب نظیر راننده تاکسی (امین حیایی) دارد و هم آدم های بد نظیر محترم (محمدرضا شریفی نیا) که نوع دیگری با او برخورد می کند."

انصاریان در مورد تعدد شخصیت های فیلمنامه "مهمان" و شخصیت پرداری نادرست برخی شخصیت ها گفت: "اول باید به هدف فیلم توجه کنیم که آیا دنبال ارائه روابط مجید و زری بوده یا شکل گیری روابط یک خارجی با جامعه ایران؟ شخصیت هایی نظیر زری و مادرش، مادر مجید، پسرخاله زری و خانواده نامزد کرولاین همگی کمک می کنند شناخت زن در طول سفر و مواجهه با آدم ها کامل شود. پس به دلیل محوری بودن کرولاین و آشنا شدن او با شرایط و محدویت زمانی فیلم، تاکید و توجه به شخصیت هایی نظیر زری لازم نبود."

فیلمنامه نویس "سوغات فرنگ" و "گیس بریده" در پایان درباره نیاز جامعه به فیلم کمدی گفت: "اصلاً احساس ندارم که تماشاگر ایرانی برای فیلم ها موقعیت تعیین کرده باشد که فقط از فیلم کمدی یا ملودرام استقبال کند. ملاک تماشاگر ایرانی دیدن فیلم خوب با ساختار متفاوت است. مردم در عین استقبال از "میم مثل مادر"، از فیلم هایی نظیر "اخراجی ها" و "مهمان" هم استقبال می کنند."