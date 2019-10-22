اولتیماتوم ستاد کل نیروهای مسلح به سازمان لیگ فدراسیون کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور در حالی از هفته گذشته آغاز شده که گویا ستاد کل نیروهای مسلح به حضور برخی کشتی‌گیران سرباز در قالب تیم‌های غیر نظامی لیگ برتر واکنش نشان داده و خواستار رسیدگی سازمان لیگ کشتی به این موضوع شده است.

بر این اساس امیرسرتیپ سیدکمال پیمبری رئیس سازمان ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح چندی پیش بارها با ارسال چندین نامه به فدراسیون کشتی خواستار رسیدگی به این موضوع شد که گویا این هشدار تاکنون با بی‌توجهی سازمان لیگ فدراسیون کشتی مواجه شده است.

نخستین نامه‌ سازمان ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح در تاریخ ۲۴ شهریورماه به فدراسیون کشتی ارسال و صراحتا به سه موضوع به شرح زیر اشاره شده است:

۱- حضور تیم های ورزشی نیروهای مسلح در مسابقات تحت هر عنوان یا سازمان منوط به اخذ مجوز از این سازمان می باشد.

۲-ثبت قرارداد ورزشکاران نظامی (پایوران و وظیفه) با باشگاه های نظامی نیز منوط به تائیدیه و اخذ معرفی‌نامه از این سازمان بوده و سازمان های دیگر مجاز به صدور تائیدیه نمی باشند.

۳-لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن هماهنگی و اخذ مجوز برای حضور تیم های ورزشی نیروهای مسلح در مسابقات کشتی (لیگ برتر، استانی و ...) از ثبت هر گونه قرارداد رسمی با ورزشکاران نظامی (پایور و وظیفه) بدون اخذ تائیدیه و معرفی نامه از این سازمان جداً خودداری نموده و در صورت وجود چنین قراردادهایی نسبت به ابطال آنها اقدام و از نتیجه این سازمان را آگاه نمائید.

در همین راستا «امیر پیمبری» رئیس سازمان ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح، با بیان اینکه نامه مذکور پیش از آغاز قرعه کشی لیگ برتر به فدراسیون ارسال شده، اما همچنان شاهد برخی تخلفات در این خصوص هستیم، اظهار داشت: علاو بر ارسال نامه رسمی به فدراسیون کشتی، صحبت‌های شفاهی هم با علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و عبدالمهدی نصیرزاده رئیس سازمان لیگ داشتیم تا اهمیت موضوع را تشریح کنیم. البته آنها نیز قول همکاری و مساعدت دادند، اما در عمل اتفاقات دیگری رخ داد و رقابتهای لیگ هم در حال برگزاری است!

وی افزود: این موضوع فقط به کشتی مربوط نمی شود و قانون برای همه فدراسیون های ورزشی یکسان است، کما اینکه سایر فدراسیون ها از جمله فوتبال نیز به عنوان یکی از پرطرفدارترین رشته های ورزشی صاحب لیگ، بر اساس همین قوانین عمل می کنند.

رئیس سازمان ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح ادامه داد: تیم های ورزشی؛ یا نظامی هستند که می توانند از ورزشکاران نظامی پایور و وظیفه استفاده کنند و یا غیر نظامی هستند که به هیچ عنوان مجوز استفاده از ورزشکاران نظامی را ندارد. این موضوع نیز در نامه ای در تاریخ ۶ مهرماه سالجاری به فدراسیون اعلام شد که تیم هایی با عناوین نظامی در قرعه کشی لیگ برتر شرکت کرده اند، اما مجوزی از سازمان ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح ندارند. در نتیجه حضور این تیم ها در لیگ غیر قانونی است.

پیمبری در پایان اظهار داشت: سازمان ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح با ارسال نامه دیگری در تاریخ ۱۳ مهرماه سالجاری به فدراسیون تاکید کرد ورزشکاران نظامی برای حضور در لیگ صرفاً مجوز حضور در تیم های نظامی را دارند. بدین ترتیب نفرات معرفی شده از سوی این سازمان فقط باید در تیمهای نظامی حضور داشته باشند و نمی توانند با تیمی با پیشوند یا پسوند دیگر قرارداد امضا کنند ، اما متاسفانه باز هم شاهد اجرا نشدن این قوانین بودیم. به همین دلیل سازمان لیگ فدراسیون کشتی مرتکب نقض قانون شده و عواقب آن نیز بر عهده فدراسیون کشتی است.

اولتیماتوم سازمان ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح به سازمان لیگ فدراسیون کشتی در حالی مطرح شده که هفته سوم دور رفت و هفته اول دور برگشت لیگ کشتی فرنگی و هفته دوم لیگ کشتی آزاد طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد.

