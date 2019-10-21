به گزارش خبرنگار مهر، محمد دریجانی، ظهر دوشنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته بیمه سلامت با اشاره به اینکه یکی از مهمترین طرح های بیمه سلامت، الکترونیکی شدن پرونده بیماران زیر پوشش این بیمه در بیمارستان‌ها بوده است، اظهار داشت: تاکنون این طرح در بیمارستانهای یزد و اصفهان اجرایی شده است.

وی عنوان کرد: تا پایان سال جاری این طرح در تمام بیمارستانهای سراسر کشور اجرایی می شود ضمن اینکه کار صدور نسخه نیز تا پایان نیمه اول سال ۹۹ در تمام مطب پزشکان و مراکز تشخیصی و درمانی الکترونیکی خواهد شد.

دریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحبث اجباری و الزامی شدن بیمه پایه درمان تاکید کرد: این طرح باید به سرعت اجرایی شود و برای اجرای آن نیازمند همکاری رسانه ها هستیم.

مدیرکل بیمه سلامت استان یزد یادآور شد: در قالب این طرح تمام افراد فاقد پوشش بیمه درمان زیر پوشش قرار می گیرند و افراد در قالب این طرح باید بر اساس دهک های درآمدی خود، سرانه بیمه پرداخت کنند.

وی عنوان کرد: این دهک ها بر اساس حقوق دریافتی تعیین می شود و بیمه سلامت هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد.

دریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پرداخت های بیمه سلامت به بیمارستانها، مراکز درمانی، مطب پزشکان و مراکز تشخیصی اظهار داشت: حق بیمه سلامت تمام مراکز دولتی و دانشگاهی تا پایان تیرماه و مراکز غیردولتی و غیردانشگاهی تا پایان خرداد ماه پرداخت شد.

وی با اشاره به اینکه هزینه های بسیاری برای بیمه شدگان پرداخت می شود، افزود: ماهانه ۱۷ میلیارد تومان در استان یزد برای درمان بیماران تحت پوشش بیمه سلامت پرداخت می شود که ۴۳ درصد این میزان، هزینه های سرباری است یعنی مربوط به بیمارانی است که از سایر استانهای کشور برای درمان به استان یزد مراجعه می کنند.

دریجانی در مورد بیشترین میزان پرداختی بیمه سلامت به داروها بیان کرد: بیشترین پرداختی به ترتیب به سه داروی شیمی درمانی با مبلغ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، قلم انسولین با مبلغ ۳ میلیارد تومان و آمپول AVAG با مبلغ ۶۱۵ میلیون تومان است.

وی، مجموعه هزینه های پرداخت شده برای داروی بیماران تحت پوشش بیمه سلامت استان یزد در نیمه نخست سال جاری را ۹۸ میلیارد تومان اعلام کرد.