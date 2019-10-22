برد مدعیان بالانشین لیگ را جذاب کرد/استقلال و تراکتور بهترین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر طی دو روز یکشنبه و دوشنبه برگزار شد که در این هفته همه مدعیان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

در هفته دوم تنها دو میزبان (پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان) آن هم با حداقل تفاضل گل حریفان خود را شکست دادند، یک بازی با نتیجه مساوی به پایان رسید و در سایر بازیها تیم‌های میهمان بودند که میزبانان شان را شکست دادند.

در هفته هفتم بهترین نتایج را استقلال و تراکتور گرفتند که خارج از خانه موفق شدند با ۴ گل میزبانان خود را شکست دهند. آبی پوشان که با این پیروزی نه تنها دومین پیروزی متوالی شان در لیگ و چهارمین پیروزی متوالی شان را به دست آوردند، بلکه با رشد چشمگیری در جدول داشته و به رده هفتم صعود کردند. اتفاق خوب دیگر برای استقلال گل شدن پنالتی بود تا به این ترتیب طلسم پنالتی‌های آنها هم شکسته شود.

تراکتور نیز این هفته بهترین نتیجه فصلش را به دست آورد و در یک بازی یا بهتر است بگوییم در یک نیمه به اندازه همه بازیهای قبلی‌اش گل زنی کرد تا به جز امتیاز، تفاضل گلش را هم به سپاهان نزدیک کند.

شهر خودرو نیز در ادامه نتایج خوب این فصلش توانست در اصفهان بر ذوب آهن غلبه کرده تا رقابت نزدیکش با سپاهان و تراکتور را در این هفته نیز ادامه دهد.

فولاد را باید میهمان ناخوانده در بالای جدول دانست. سرخ پوشان اهواز در این فصل با نکونام آنقدر خوب نتیجه گرفته اند که حالا رفته رفته خود را در کورس بالای جدول می بینند. شاگردان نکونام هم مثل اغلب تیم‌های دیگر در هفته هفتم یک میهمان سربلند و پیروز بودند و در بازی پر گلی میزبان شان ماشین سازی را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دادند.

دیگر تیم خوزستانی حاضر در مسابقات مثل فولاد ۱۲ امتیازی است و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر یک پله پایین تر از تیم هم استانی‌اش قرار گرفته است تا خوزستانی‌ها روزهای خوبی را در هفت هفته اول داشته باشند.

بالاترین تیم تهرانی در جدول پرسپولیس است که در رده ششم قرار گرفته است. سرخ پوشان در هفته هفتم یکی از دو تیم پیروز در خانه بودند و به سختی توانستند با نتیجه ۲ بر یک بر پیکان غلبه کنند تا با ۱۲ امتیاز در رده ششم قرار داشته باشند.

استقلال و تراکتور نیز به دلیل پیروزی‌های مسابقه ۴ بر صفر در خانه حریفان بهترین تیم‌های هفته هستند و بدیهی است که استراماچونی و دنیزلی نیز بهترین مربیان هفته باشند.

در هفته هفتم می‌توان نساجی را به دلیل شکست سنگین مقابل تعداد زیادی از تماشاگرانش در خانه تیم ناکام هفته و رضا مهاجری را نیز مربی ناکام هفته دانست.

در انتهای جدول همچنان شاهین بوشهر قرار دارد. سفید پوشان بوشهری بدون ویسی هم شکست خوردند تا همچنان یک امتیازی و در انتهای جدول قرار داشته باشند.

آنها این هفته در مسجد سلیمان مقابل نفت تن به شکست دادند. نفتی که در این فصل خوب نتیجه گرفته و یکی از سه تیم بدون شکست مسابقات است و با امتیازات این بازی ۱۱ امتیازی شد و به رده هفتم صعود کرد.

گل گهر هم در غیاب وینگو و با مجید جلالی در خانه شکست خورد تا این تیم هم یکی از دو تیم انتهای جدولی در این فصل باشد.

در هفته هفتم ساسان انصاری با ۲ گل و یک پاس گل بهترین عملکرد را در بین بازیکنان داشته و می‌توان او را بهترین بازیکن هفته دانست.

عارف غلامی و وریا غفوری هر کدام با یک گل و یک پاس گل و محمد محبی با ۲ پاس گل از دیگر بازیکنان شاخص هفته هفتم لیگ برتر بودند.