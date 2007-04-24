به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست خبری که در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد امیرقلعه نویی با ارائه گزارشی ازعملکرد این کادر در دوران فعالیت شان خاطرنشان کرد: من و دیگر اعضای کادر فنی تیم ملی حدود 18 نفر هستیم که هشت ماه است مشغول فعالیت هستیم . در این مدت 62 بازیکن را به اردوهای مختلف تیم ملی دعوت کرده ایم که 20 نفر از آنها برای نخستین بار حضور در اردو را تجربه می کردند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ادامه داد: علاوه بر توجه به برنامه های کوتاه مدت و موفقیت در بازیهای تیم ملی به دنبال آن بودیم تا آینده تیم ملی را هم تضمین کنیم.

وی ادامه داد: تیم ملی برای همراهی لژیونرها اصرار و تاکیدی نداشته و با اینکه اعتقاد داریم درتیم ملی به وجود آنها نیازاست اما هر زمانی که تمایلی برای حضور آنها در اردو نبوده است اصرارنکرده ایم. اعتقاد داریم با حضور بازیکنان جوان بتوانیم یک تیم ملی قدرتمند بسازیم و در تاریخ 25 خرداد سالجاری ترکیبی از بازیکنان جوان را برای حضوردر تورنمنت اردن به اردو فرا می خوانیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به جلسات کادر فنی تیم ملی در روزهای دوشنبه گفت: به این خاطر جلسات را در روزهای دوشنبه برگزار می کنیم که با آگاهی کامل از نتایج لیگ داخل و لیگ های خارج از کشور برآورد کاملی از بازیکنان داشته باشیم.

وی درخصوص بازیهای تدارکاتی تیم ملی گفت: ما به عنوان اعضای کادر فنی برنامه ها بازیها را به فدراسیون فوتبال ارائه می کنیم اما اجرایش با فدراسیون است. حدود دو ماه پیش برنامه را در اختیار فدراسیون قرار دادیم که در آن سه بازی تدارکاتی با معیار سخت، متوسط و آسان پیش بینی شده بود. من اعتقاد دارم تنها در بازیهای دشوار است که عیار تیم ملی به خوبی مشخص می شود و تاکید دارم که پیش ازسفر تیم ملی در تاریخ 11 تیرماه یک دیدار تدارکاتی را با تیمی مطرح برگزار کنیم.

قلعه نویی در ادامه گزارش خود به خبرنگاران از برپایی اردوی تیم ملی درمالزی خبر داد و گفت: برای برپایی اردوی تدارکاتی قبل از حضور در رقابتهای جام ملتهای آسیا از چند کشور استعلام کرده ایم اما در نهایت با توجه به روحیات بازیکنان و تطبیق پذیری آنها با شرایط جوی مالزی تصمیم بر آن گرفتیم که یک هفته پیش از آغاز مسابقات جام ملتهای آسیا اردوی آماده سازی نهایی را در مالزی برپا کنیم. این اردو از 13 تا 20 تیرماه برگزار می شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به عملکرد این تیم در 13 بازی گذشته گفت: در این بازیها که 9 دیدار از آنها تیم مهمان بوده ایم توانسته ایم 13 گل بزنیم و 3 گل دریافت کنیم. در بازیهای خانگی نیز6 گل به ثمر رسانده ایم و سه بار دروازه مان گشوده شده است. این نشان می دهد که تیم ملی از نظر ساختار دفاعی تقویت شده و شرایط ایده الی دارد . در فوتبال ما با توجه به تکنیکی بودن بازیکنان اگر مشکل ساختار دفاعی برطرف شود مسائل و مشکلات خط حمله نیز با توجه به توانایی بازیکنان از بین خواهد رفت.

قلعه نویی درادامه نشست خود با خبرنگاران با دفاع از عملکرد حسن رودباریان گفت: رودباریان 585 دقیقه برای تیم ملی بازی کرده و در این مدت هیچ گلی دریافت نکرده است و این یک عملکرد خوب برای رودباریان است که نمی توانیم با این شرایط از او صرفنظر کنیم. دیگر دروازه بانهای تیم ملی هم عملکرد خوبی داشته اند. طالبلو در 315 دقیقه بازی برای تیم ملی 5 گل ، میرزاپور در 180 دقیقه بازی یک گل و رحمتی در یک بازی کامل بدون گل خورده از دروازه تیم ملی حراست کرده اند.

قلعه نویی در پاسخ به این سوال که چرا بازیهای لیگ برتر را کمتر از نزدیک مشاهده کرده است گفت: من بیشتر بازیهایی که در تهران برگزار شده است را از نزدیک تماشا کرده ام و تنها یک بار در بازی نهایی جام حذفی به اصفهان سفر کرده ام. با این حال همکارانم بازیهای تیم های مختلف را به خوبی زیر نظر گرفته اند و از 190 بازی که تا امروز برگزار شده است 130 بازی را از نزدیک تماشا کرده اند و مورد آنالیز کامل قرارداده اند.

وی در ادامه از دعوت ستار زارع به تیم ملی خبر داد و گفت: در نیم فصل نخست برای کلیه تیم ها و بازیکنان پرونده تشکیل دادیم که 45 بازیکن را برای دعوت به اردو مد نظر قراردادیم. زارع نیز با رهایی از بند مصدومیت به این جمع اضافه شده است.

قلعه نویی در خصوص برنامه های 120 صفحه ای تیم ملی گفت : این برنامه 11 پیوست دارد که 6 مورد از آن فنی و 5 مورد بعدی ستادی و پشتیبانی است.

وی با تشکر ازاعضای کادر فنی تیم ملی گفت : طی سه ماه گذشته دوستان من در کادر فنی و جمعی ازکارشناسان برنامه ای تنظیم کرده اند که تمامی برنامه های تیم ملی را تا قبل از آغاز بازیهای جام ملتهای آسیا شامل می شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان یادآور شد: من از زمانی که کار مربیگری را در تیم برق آغاز کرده ام و حتی زمانی که سرمربی استقلال بودم سعی و تلاشم این بوده که تیمم بازیهای زیبایی را ارائه دهد. زیرا اعتقاد دارم که مردم به بازیهای تماشاگر پسند علاقه دارند. اولویت ما در تیم ملی هم این است که ابتدا بازیهای زیبایی را را ارائه کنیم و تلاش ما این است که با ارائه بازیهای قابل قبول نتایج مناسبی کسب کنیم و کارنامه مناسبی از تیم ملی برجای بگذاریم.

قلعه نویی افزود: اعتقاد دارم تا به امروز تیم ملی کارنامه مناسبی از خود برجای نگذشته و هرچند نتایج خوبی کسب کرده ایم اما اعتقاد دارم کارنامه ما نتایجی است که تیم ملی در جام ملتهای آسیا می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی در ادامه نشست خود با خبرنگاران رسانه های گروهی سه شاخصه را برای دعوت از بازیکنان به اردوی تیم ملی برشمرد و اذعان داشت : برای دعوت از بازیکنان سه شاخصه را در نظر داریم : حضور در بازیهای لیگ برتر، حضور و همراهی پررنگ در تمرینات تیم ملی و حضور در پازل تاکتیکی تیم ملی . البته شاخصه سوم برای ما از اولویت بیشتری برخوردار است و از دو اصل دیگر مهم تر است. به همین خاطر بازیکنانی که در تیم هایشان ذخیره هستند به تیم ملی دعوت می شوند.

قلعه نویی تاکید کرد: ما درهمه پست های تیم ملی نه تنها بازیکن کم نداریم بلکه با مشکل بازیکنان آماده روبرو هستیم. من علی سامره را به اردو دعوت کردم اما خودش از حضور در اردو انصراف داد. با این حال مشکلی نیست و می توانیم با دعوت از بازیکنان دیگر این مشکل را حل کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه این نشست خبری تصریح کرد: در تاریخ اول بهمن ماه برنامه تیم ملی را در اختیار آقای نبی قرار دادیم و ایشان به کمیته انتقالی تقدیم کردند. پیش از آن نیز در دو یا سه جلسه مشکلات این برنامه را بررسی و با نظر کمیته فنی برطرف کردیم. جابجایی هایی در آن صورت گرفت و برنامه کاملی را در اختیار کمیته انتقالی قرار دادیم. این برنامه براساس قابلیت ها و نسبت به شناخت مان از فوتبال ایران تهیه شده است.

وی با تاکید براین نکته که تمام تیم های ملی دنیا صاحب برنامه هستند و این برنامه ضامن موفقیت آنها نیست ادامه داد: گمان نمی کنم صفایی فراهانی درخصوص برنامه های تیم ملی اظهار نظر بدی داشته باشد. البته اعتقاد دارم اگر اشکالی در برنامه ما بود نباید شکل رسانه ای می گرفت. آقای فراهانی به دقت برنامه ایویچ اشاره کرده بودند و من نیز با احترام به ایشان درخواست کردم در روزی که قرار است برنامه تیم ملی به رسانه ها اعلام شود برنامه ایویچ را نیز ارائه کند تا مشکلات برنامه های فعلی را با قوت آن برطرف کنیم.

قلعه نویی ادامه داد: ما در بدترین شرایط تیم ملی را تحویل گرفتیم و توانستیم با مشقات زیاد صعود خود به جام ملتها را قطعی کنیم. بعد از قطعی شدن صعودمان به این رقابتها فرصت داشتیم برنامه ای تدوین کنیم. اعتقاد دارم این یک برنامه برای کادرفنی تیم ملی مهم و با اهمیت است نه چند برگ کاغذ که به رسانه ها تحویل دهیم.

امیر قلعه نویی در ادامه نشست خود با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب با اشاره به مشکلات تیم ملی در جناح چپ گفت: کمبود بازیکن در این جناح یکی از مشکلات ماست. خیلی از بازیکنان هستند که می توانند در این جناح مشکلات ما را به حداقل برسانند که یکی از آنها علیرضا واحدی نیکبخت است و سعی می کنیم با بهره گیری از توان او در طول 90 دقیقه مشکلات را به حداقل برسانیم.

وی ادامه داد: ما مترصد آن هستیم که تیم بسازیم و به جای توجه به بازیکنان و ستاره ها از وجود آنها در قالب پازل تاکتیکی بهره گیریم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص عدم برگزاری بازیهای تدارکاتی گفت: باید پیش از این پیش بینی می شد تا در روزهای فیفا با تیم های مطرح بازی می کردیم. با این حال در تلاش هستیم با برنامه ریزی و تلاش کادر فنی تا آخر سال 2008 بازیهای تدارکاتی مطلوبی را برای تیم ملی در نظر بگیریم و روزهای فیفا را رزرو کنیم.

قلعه نویی اذعان داشت: اعتقاد دارم کار در تیم ملی باید ساختاری بوده و بر اساس منیت ها نباشد. من مشورت پذیرم و اهل مشاوره هستم. برای کارم از آدمهای زیادی مشورت می گیرم و در نهایت با بررسی همه جوانب نظر خود را اجرا می کنم.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که برای شرکت در جلسات مربیان تیم های ملی به برلین سفر کرده بودم نمونه برنامه ای که ما برای تیم ملی در نظر گرفتیم را در حدود 300 هزار پوند می فروختند .

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با احترام به نظر کارشناسان گفت: نمی دانم کارشناسان چطور از برنامه ای که هنوز ندیده اند ایراد می گیرند. برنامه من همانند تمامی برنامه ها ضمانت اجرایی ندارد و برخلاف آنچه عنوان می شود یک برنامه 120 صفحه ای نیست ،الگوی کاری است برای مربیان تیم ملی که نحوه کار آماده سازی تیم ملی را تا پیش از آغاز جام ملت های آسیا تشریح می کند.

وی ادامه داد: در تاریخ فوتبال دنیا یک نمونه بیاورید که مربی برای موفقیت برنامه هایش ضمانت داده باشد. من نیز از این قاعده مستثنی نیستم. بر اساس امکانات و توانمندی های فوتبال کشورمان برنامه ای تهیه کردم که سعی می کنیم آن را به اجرا برسانیم.

قلعه نویی تاکید کرد: فوتبال ضمانت اجرایی ندارد. من تا به امروز شعار نداده ام . می گویم بر اساس توانمندی های و قابلیت های بازیکنان می توانیم در جام ملت های آسیا نتیجه ای قابل قبول کسب کنیم. اگر این شعار است من از همه عذرمی خواهم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان تاکید کرد: اینکه ما برنامه بدهیم بنا نیست که حتما تیم ما قهرمان می شود . همه تیم هایی که در جام ملتها شرکت می کنند برای خود برنامه دارند و در نهایت یک تیم قهرمان می شود. شاید آن تیم ایران باشد که ما برای قهرمانی نیز شانس داریم.

وی با اشاره به مشکلات تیم ملی فوتبال کشورمان با انتقاد از خبرنگاران گفت: چرا واقعیت های فوتبال را نمی گویید با بضاعت و توانی که داشتیم همین برنامه را تهیه کردیم که باز هم از ما انتقاد می شود.

قلعه نویی تاکید کرد: علی دایی هم دوره من در تیم ملی بوده. برای دعوت به تیم ملی چند بار با وی تماس گرفتم . او یکی از بزرگان فوتبال ماست و باید قداستش حفظ شود. باید یک بازی خداحافظ آبرومند برای وی برگزار کنیم و از زحماتش قدردانی به عمل آوریم. پس از آن در خصوص انتخاب بازیکن جدیدی که پیراهن شماره 10 تیم را بپوشد تصمیم گیری خواهیم کرد و اگر فدراسیون فوتبال موافقت کند این پیراهن را به آرشیو و بایگانی تاریخ فوتبال می سپاریم.

وی اذعان داشت: صفحات برنامه تیم ملی را نشمردم و هیچ کس تا به امروز از من نشنیده که این برنامه 120 صفحه ای است.این برنامه را امروز با رسانه ها در میان گذاشتم تا اگر کم و کاستی در آن بود با کمک آنها برطرف شود.

قلعه نویی با اشاره به اهمیت اتمام به موقع مسابقات لیگ برتر خاطرنشان کرد: سه ماه پیش از سازمان لیگ برتر رسما درخواست کردیم که بازیها در تاریخ 30 اردیبهشت ماه به اتمام برسد. برنامه ما این بود که بازیکنان پس از 12 روز استراحت از تاریخ 12 اردیبهشت تمرینات را در اردوی تیم ملی آغاز کننداما متاسفانه برخلاف پیشنهاد ما برنامه مسابقات جام حذفی اعلام شد و قطعا تیم ملی در این راه با مشکل مواجه خواهد بود زیرا بازیکنان ملی پوش پرسپولیس و سپاهان را تا 18 خردادماه به همراه نخواهیم داشت.

وی ملاک دعوت از بازیکنان به اردوی تیم ملی برای حضور در تورنمنت اردن را سن کمتر از 25 سال تعیین کرد و افزود: جمعی از بازیکنان را مد نظر قرار داده ایم و آنها را برای شرکت در مسابقات اردن راهی این کشور خواهیم کرد. از آن جمع عده ای نیز تیم ملی اصلی را در جام ملت های آسیا همراهی خواهند کرد.

قلعه نویی در خصوص عدم ادامه کار تیم ملی (ب) گفت: جمعی از بازیکنان برگزیده لیگ برتر را برای حضور در این تیم مد نظر داشتیم که به علت فشرده بودن برنامه های لیگ برتر نتوانستیم برنامه خود را ادامه دهیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با دفاع از تصمیم مربیان این تیم از دعوت مجدد فریدون زندی گفت: زندی بازیکن کوچکی نیست. او تجربه حضور در جام جهانی را دارد. بازیهای گذشته وی را مد نظر داشتیم و با نظر کادر فنی مجدد این بازیکن به اردو دعوت شد. او پس از جام جهانی پیشرفت خوبی داشته و دعوت از وی بر اساس همین معیار انجام شده است.

امیر قلعه نویی در پایان نشست خبری خود با نمایندگان رسانه های گروهی تصریح کرد: تغییر اسکلت بندی تیم ملی یک پروسه 3 تا 4 ساله را می طلبد. زمانی که تیم ملی بازیکنان خوبی در اختیار دارد چرا باید دست به ترکیب برد. ما بازیکنانی که در زمان برانکو بازی می کردند را در تیم ملی حفظ می کنیم و با جابجایی آنها بهره بیشتری از آنها بردیم. اینکه بتوانید چطور از بازیکنان آنها استفاده کنید بهتر است تغییر ترکیب تیم ملی.