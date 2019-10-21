یک بانکدار محکوم در آمریکا به ریاست «بازار بورس ترکیه» منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، در شرایطی که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا دولت ترکیه را با وضع تحریمهای جدید تهدید می کند، مقامات آنکارا در اقدامی ظاهراً مبارزه جویانه و تحریک آمیز یک بانکدار تبعه ترکیه را که از سوی آمریکا به کمک به ایران برای دور زدن تحریمهای واشنگتن محکوم شده، به ریاست بازار بورس این کشور منصوب کرد.

وزیر دارایی ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که «هاکان آتیلا» به سمت مدیرکل بورس استانبول منصوب شده است. آتیلا، که معاون پیشین مدیر کل بانک دولتی هالک بانک ترکیه بوده، در ماه ژوئیه پس از گذراندن محکومیت ۳۲ ماهه خود به ترکیه بازگشت.

هاکان آتیلا در سال ۲۰۱۸ به اتهام دست داشتن در دور زدن تحریمهای واشنگتن علیه ایران از سوی دادگاهی در آمریکا به تبانی و کلاهبرداری بانکی محکوم شد؛ اما ترکیه از طریق اقدامات قضایی مدعی بی گناهی وی شد و صدور حکم محکومیت آتیلا را «مایه ننگ» خواند.

افزون بر آن، آمریکا هالک بانک را به دلیل انتقال حدود ۲۰ میلیارد دلار از منافع حاصل از فروش نفت و گاز ایران در فاصله سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ به کلاهبرداری، پولشویی و نقض تحریمها متهم کرده است.

این در حالی است که ترامپ پیشتر وعده داده بود تعرفه ای ۵۰ درصدی بر فولاد وارداتی از ترکیه وضع خواهد کرد و به دلیل عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه یک توافق تجاری ۱۰۰ میلیارد دلاری را لغو کرد.