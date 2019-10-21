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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱:۰۸

یورش تروریستهای داعش به میدانهای نفتی در شمال عراق

یورش تروریستهای داعش به میدانهای نفتی در شمال عراق

ارتش عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که حمله تروریستهای داعش به ایستهای بازرسی در منطقه میدانهای نفتی در شمال عراق دو کشته و سه زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارتش عراق روز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در حمله شبه نظامیان وابسته به گروه تروریستی داعش به دو ایستگاه بازرسی در محدوده میدانهای نفتی واقع در استان صلاح الدین در شمال عراق دو تن از نیروهای امنیتی عراق کشته و سه تن دیگر زخمی شده اند.

در این بیانیه آمده است: «عناصری از گروه تروریستی داعش به دو ایست بازرسی در محدوده میدانهای نفتی استان صلاح الدین حمله کردند و با استفاده از یک بمب کنار جاده ای وسیله نقلیه متعلق به نیروهای امنیتی عراق را منفجر کردند که در پی آن، دو تن از این نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند».

افزون بر انفجار این بمب کنار جاده ای، تروریستهای داعش بر روی نیروهای امنیتی که سعی داشتند جسد کشته شدگان را از محل حادثه خارج سازند، آتش گشودند که در پی آن، سه تن دیگر از نیروهای امنیتی عراق مجروح شدند.

کد مطلب 4752793

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