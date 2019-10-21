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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۲:۳۵

صادرات افزایش یافت؛

چین و امارات مهمترین مقصد کالاهای صادراتی از گمرکات استان بوشهر

چین و امارات مهمترین مقصد کالاهای صادراتی از گمرکات استان بوشهر

بوشهر - مسئول واحد صادرات گمرک بوشهر با اشاره به افزایش میزان صادرات از گمرکات استان، گفت: چین و امارات مهمترین مقصد کالاهای صادراتی از گمرکات استان بوشهر بوده است.

عبدالرسول طالبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان صادرات گمرکات استان بوشهر طی نیمه نخست امسال بیش از ۱۳ میلیون و ۲۳۷ هزار تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۴۳۸ میلیون دلار بوده است.

وی با اشاره به صدور ۱۲ میلیون و ۳۷۲ هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۹۷۲ میلیون دلار کالا بدون احتساب میعانات گازی از گمرکات استان، بیان کرد: میزان صادرات کالهای غیرنفتی در استان ۱۹ درصد افزایش یافته است.

مسئول واحد صادرات گمرک بوشهر مهمترین مقصد صادرات کالاها از استان بوشهر را کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، هند، قطر، برزیل، عراق، پاکستان و ترکیه عنوان کرد.

وی با اشاره به آمادگی گمرک بوشهر برای توسعه صادرات به دیگر کشورها، ادامه داد: محصولات پتروشیمی و گازی، مواد معدنی، آبزیان و سبزی و صیفی‌جات از مهمترین محصولات صادراتی استان بوشهر طی این مدت بوده است.

کد مطلب 4752799

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