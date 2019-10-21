پنتاگون خروج نظامیان آمریکا از افغانستان را برنامه ریزی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک رسانه آمریکایی روز دوشنبه گزارش داد در صورتی که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا بطور غیرمنتظره دستور خروج نیروهای نظامی این کشور از خاک افغانستان را صادر کند، وزارت دفاع آمریکا آماده است تا طرحهایی برای اجرای سریع این دستور ترامپ تهیه نماید.

شبکه خبری اِن بی سی به نقل از مقامات کنونی و پیشین پنتاگون گزارش داد که با توجه به تغییر ناگهانی سیاست دونالد ترامپ در قبال سوریه، این نهاد در حال تهیه طرحهای احتمالی برای خروج سریع نیروهای آمریکا از افغانستان است.

با این حال، این مقامات پنتاگون تأکید کردند که کاخ سفید هنوز هیچگونه دستوری برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان صادر نکرده است.

اوایل روز دوشنبه، ژنرال «آستین اسکات میلر» فرمانده عملیات نظامی ناتو در کابل، پایتخت افغانستان اعلام کرد که آمریکا ظرف یکسال گذشته شمار نظامیان خود را به میزان دوهزار نفر کاهش داده است.

گفتنی است که روز ششم اکتبر، ترامپ خروج نیروهای نظامی آمریکا از شمال سوریه را اعلام کرد. متعاقب آن، «مارک اسپر» وزیر دفاع آمریکا تأیید کرد که این کشور یکهزار نیروی مسلح خود را از شمال شرق سوریه خارج خواهد کرد.