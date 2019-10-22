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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۹:۵۴

رئیس هیئت اسکیت قم به مهر خبر داد؛

دعوت از ۱۰ بازیکن قمی به اردوی تیم ملی اینلاین هاکی جوانان

دعوت از ۱۰ بازیکن قمی به اردوی تیم ملی اینلاین هاکی جوانان

قم - رئیس هیئت اسکیت استان قم از دعوت از ۱۰ بازیکن قمی به اردوی تیم ملی اینلاین هاکی جوانان خبر داد.

حمید جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه‌های هیئت اسکیت استان قم در ۶ ماهه دوم سال جاری بر محور حضور تیم‌های قمی در مسابقات قهرمانی کشور و لیگ‌ها استوار است و تیم‌های اسکیت اینلاین هاکی قم در لیگ این رشته حضور خواهند داشت.

وی افزود: همچنین ۱۰ بازیکن از استان قم به اردوی تیم ملی اسکیت اینلاین هاکی جوانان دعوت شده‌اند و استان قم سهم قابل توجهی در تیم ملی دارد به طوری که این تیم  روز چهارشنبه اول آبان در مجموعه اسکیت انقلاب تهران تمرین خود را برگزار می‌کند.

رئیس هیئت اسکیت استان قم گفت:  مجتبی سبط نبی، شهراد شیشه‌ای، امیر حسین قاسمیان، ایلیا حمزه، طاها واحد، محمد صالح رحیمی، سبحان خدایاری، امیر محمد فرجودی، امیر مهدی فرجودی و امیرتلخابی بازیکنان قمی هستند که به اردوی تیم ملی جوانان فراخوانده شده‌اند.

جلیلی بیان داشت: مربی تیم ملی جوانان اینلاین هاکی مجید نوش آبادی سرمربی آکادمی اسکیت پرشین از قم است و اسکیت قم علاوه بر پرورش بازیکن در زمینه گسترش فنی مربیان و پیشرفت آن‌ها نیز برنامه دارد.

وی عنوان کرد: کارگاه دانش افزایی اینلاین هاکی با تدریس مجید نوش آبادی نیز سه شنبه شب در سالن سرافرازان قم برگزار خواهد شد همچنین پیش ثبت نام دوره مربیگری اسکیت عمومی درجه ۳ و داوری اسکیت سرعت درجه ۳ نیز تا ۱۰ آبان توسط هیئت اسکیت استان قم ادامه دارد.
کد مطلب 4752804

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