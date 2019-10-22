میزان درآمد سرانه استان مرکزی کمتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده دوشنبه شب در جریان سفر یک روزه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به استان مرکزی و در جلسه وزیر با تشکل های کارگری و کارفرمایی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: با توجه به مباحث مطرح شده از سوی تشکل های کارگری استان مرکزی، می توان گفت از یک ضعف عمده رنج می بریم که آن هم عدم وجود اختیارات کافی برای مدیران و استانداران در استان ها برای رفع مشکلات است.

استاندار مرکزی ادامه داد: از دو سال گذشته تاکنون به سازمان خصوصی سازی و دیگر نهادهای متولی مراقبت از واحدهای صنعتی هپکو و آذرآب را گوشزد کردیم تا از بروز مشکلات کنونی در این شرکت ها جلوگیری شود.

آقازاده بیان کرد: نرخ جمعیت کارگری استان مرکزی بالاتر از نرخ میانگین کشوری است، اما متاسفانه میزان درآمد سرانه استان مرکزی پایین تر از متوسط کشوری می شود. باید این مساله مورد توجه و چاره اندیشی قرار گیرد.

استاندار مرکزی گفت: امیدواریم در آینده نزدیک شرکت های هپکو و آذرآب اراک به شرایط مطلوب از نظر تولید و رضایتمندی جامعه کارگری خود برسند و تمامی موارد مطرح شده در این جلسه از سوی تشکل های کارگری استان را به طور جدی پیگیری می کنیم.