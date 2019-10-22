حضور ۲ تیم قمی در سوپر لیگ و لیگ برتر کاراته مردان کشور

علیرضا برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فصل جدید رقابت‌های سوپر لیگ کاراته و لیگ برتر کاراته مردان کشور از هفته نخست آبان ماه آغاز می‌شود و استان قم امسال نیز همانند سال‌های گذشته در این رقابت‌ها حضوری پررنگ دارد.

وی افزود: در سطح اول کاراته ایران یعنی سوپر لیگ کاراته، باشگاه انقلاب قم که از باشگاه‌های بازیکن ساز کاراته به شمار می‌رود در این سطح حاضر خواهد بود و با مربیگری غلامرضا دباغیان این رویداد را در پیش رو دارد.

رئیس هیئت کاراته استان قم گفت: در رقابت‌های لیگ برتر کاراته که در آن کاراته کاهای امید فرصت حضور دارند تیم کاراته پاس قم با مربیگری ابوالقاسم پایدار شرکت می‌کند و همچنان در این مسابقات حضور خود را تداوم می‌بخشد.

برخورداری با اشاره به اعزام کاراته کاهای قمی به مرحله سوم مسابقات کاراته وان بیان داشت: سومین مرحله از مسابقات کاراته وان در شیراز برگزار می‌شود و کاراته کاهای قمی همانند دو مرحله گذشته در رده‌های سنی مختلف در این مسابقات حضور دارند.

وی عنوان کرد: با توجه به تغییر روش برگزاری رقابت‌های کاراته کشوری در بخش پایه، دیگر خبری از لیگ‌های جوانه و آینده سازان کاراته کشور و حضور باشگاه‌ها نیست و مسابقات کاراته وان به صورت یکپارچه و با حضور ورزشکاران به صورت انفرادی و نه در قالب باشگاه‌ها، جایگزین این لیگ‌ها شده است.

برخورداری با تأکید بر غیبت تیم کاراته مرداس قم در سوپر لیگ زنان تصریح کرد: نامشخص بودن وضعیت مدیریتی هیئت کاراته استان قم به دلیل ورود به بازه ثبت نام برای ریاست دوره جدید سبب شد هیئت کاراته نتواند حمایت لازم برای حضور تیم زنان در سوپر لیگ را داشته باشد در حالی که تیم‌های مردان ما مستقل بودند و نیازی به پشتیبانی هیئت کاراته نداشتند.