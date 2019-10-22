تصمیم گیری جزیره ای هیچ مشکلی از واحدهای صنعتی رفع نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مقدسی دوشنبه شب در جلسه وزیر تعاون با تشکل های کارگری و کارفرمایی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: امروز دغدغه کارگران و جامعه کارگری رونق تولید، بازگشت کارخانجات به رونق گذشته و رفع مشکلاتی است که مانع تولید شده است.

وی ادامه داد: پیشنهادات شورای آذرآب و هپکو موثر و سازنده بود که عبارتند از تغییر سهامدار که از اهلیت لازم برخوردار نیست. این شرکت ها باید به سهامدار دارای اهلیت سپرده شوند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس افزود: جزیره ای تصمیم گرفتن برای واحد های تولیدی استان درست نیست. مشکل آذر آب و هپکو دو سال قبل به راحتی قابل حل بوده، زیرا اگر از سهامدار اهل برای شرکت آذرآب ضمانت نامه گرفته می شد دچار چنین مشکلاتی نمی شد و انتظار داریم با حضور سه وزیر مربوطه در کوتاه ترین زمان ممکن به این مساله رسیدگی شود.

مقدسی گفت: هپکو با تصمیمات مسکّن حالش بهتر است اما اگر اثر آن از بین برود دوباره با مشکل مواجه خواهیم شد و با وجود سهام دار اهل، تزریق منابع همراه با انعقاد قرار داد به صادر کننده نمونه در کشور تبدیل می شود.

وی تاکید کرد: شرکت آذر آب با وجود نیروی انسانی ماهر و متخصص در خاورمیانه نمونه است و به دلیل بی تدبیری به این وضع دچار شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس اظهار کرد: کارگران در طول جنگ جانانه جنگیدند و مردانگی خود ر ا به اثبات رساندند و این ها همان کارگرانی هستند که در عملیات خیبر نقش مهم داشتند و اکنون گرفتار مشکلات صنفی شده اند.

مقدسی افزود: جامعه کارگری از آمادگی لازم برای رونق تولید برخوردار است به شرطی که از جزیره ای عمل کردن در مورد واحدهای تولیدی استان پرهیز شود.

وی تاکید کرد: برای رفع مشکل هپکو و آذرآب باید سهامدار اهل، مدیران متخصص، تزریق منابع، ممنوعیت خرید خارجی و انعقاد قرارداد داخلی انجام پذیرد زیرا با سیاست های کلان مقام معظم رهبری منطبق است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس اظهار کرد: نیروی انسانی در استان محور تولید است وقتی قرارداد آن ها ثابت نیست و موقت است امنیتی شغلی ندارند بنابراین دولت در خصوص این قراردادها باید تصمیم گیری کند.

مقدسی گفت: بیش از ۹۵۰ هزار نفر از مردم استان از دفترچه تامین اجتماعی استفاده می کنند و نگاه دولت باید نسبت به استان در این حوزه متفاوت تر باشد.

وی افزود: اصلاح بخشی از قوانین باید در دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس صورت پذیرد. در ارتباط با قانون بازنشستگان تمام توجه برای رعایت شان این عزیزان باشد. باید برای حل مسایل کارخانجات برگزاری جلسات مستمر در استان ها ادامه پیدا کند.

مقدسی گفت: انتظار داریم مصوبات جلسه امروز در خصوص صنایع استان در ۱۵ روز آینده با حضور وزرای اقتصادی و مدیریت وزیر کار به عنوان جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در استان سامان پذیرد.