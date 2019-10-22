کشاورزان گندم به دولت نفروختند /ناچاریم وارد کنیم !

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی صبح امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در هیچ دوره ای در حوزه آب و خاک به اندازه دولت یازدهم و دوازدهم سرمایه گذاری نشد، گفت: بیش از دو میلیون هکتار از اراضی آبیاری مکانیزه شد.

وزیر جهاد افزود: در رابطه با آبهای مرزی ٢٢٠ هزار هکتار را ساماندهی کردیم؛ ضمن اینکه طرحی در سیستان اجرا کردیم که بر این اساس، در مزرعه و پای درخت، همه به صورت مدیریت شده آب مصرف می شود و اگر در سال ٩٧ به ازای هر مترمکعب آب ١.٣٤ درصد محصول خشک برداشت شد.

تولید زعفران به ۵۰۰ تن رسید

وی با بیان اینکه تولید زعفران از ٣٥٠ تن در سال گذشته، به ٥٠٠ تن رسیده است، گفت: تولید سیب ایران به ٤ میلیون تن و مرکبات به ٤.٥ میلیون تن رسیده است که نگرانی برای آنها وجود دارد و باید صادرات را رونق داد.

به گفته حجتی، البته کارگروههایی نیز به این منظور تشکیل شده تا بتوان مازاد تولید را ساماندهی و صادر کرد.

خرید ۳۵۰ هزار تن گوجه از سوی وزارت جهاد

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در مورد محصولی همچون گوجه فرنگی، وزارت جهاد ٣٥٠ تا ٣٦٠ هزار تن ظرف هفته های گذشته خرید انجام داده است؛ گفت: این در حالی است که در چند روز اخیر نیز بیش از یک میلیون تن افزون بر مدت مشابه سال قبل در بازار، گوجه عرضه شده است.

وی اظهار داشت: کشاورزی باید تقاضامحور باشد به این معنا که کشاورز باید بر اساس تقاضا، محصول بکارد؛ در حالیکه برخی کشاورزان فکر می کنند چون سال قبل یک محصول را خوب فروختند، امسال هم می توانند همان محصول را خوب بفروشند.

عراقی‌ها در اوج تولید، محصول ایرانی را نمی‌خرند

حجتی با اشاره رفتارهایی که کشور عراق با محصولات صادراتی ایران در مقاطع مختلف صورت می دهد، گفت: کشورهایی همچون عراق، مدام در صادرات کالاهای ایرانی محدودیت ایجاد می کنند؛ این در حالی است این کشور به خاطر منابع ارزی کاملا دست به نقد است؛ این در حالی است که حتی زارع ایرانی بر اساس سیگنال عراقی ها محصول می کارد؛ به خصوص اینکه ما وقتی مشکل کمیود کالا داریم عراق درهای خود را باز می کند و با توجه به منابع ارزی، خرید خوب کرده و جذابیت برای صادرات ایجاد می کند؛ اما وقتی ما مازاد تولید داریم درهای عراق به روی صادرکنندگان ایرانی بسته است.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: صادرات ما وضعیت خوبی ندارد و ما عضو هیچ پیمان منطقه ای و جهانی نیستم؛ بنابراین بهتر است از پیمان اوراسیا که از ٥ آبان عملیاتی می شود، استفاده کنیم.

ارزش ۸۰ میلیارد دلاری محصولات تولیدی زراعی و کشاورزی ایران

وی با بیان اینکه ارزش محصولات تولیدی زراعی و کشاورزی ایران ٨٠ میلیارد دلار است، اظهار داشت: در شرایط ارزی سال قبل، اگرچه مشکلاتی به وجود آمد؛ اما فرصتی برای رشد تولیدات به وجود آمد؛ این در حالی است که بخشی از افزایش تولید به دلیل افزایش بهره وری سطح بوده و بخشی نیز به سیگنال های افزایش نرخ ارز برگشته است.

این عضو کابینه دوازدهم، عمده واردات بخش کشاورزی در حوزه دانه های روغنی، کنجاله سویا، روغن خام و ذرت است که به این بخش باید نهاده های سم و بذر هم اضافه کرد؛ این در حالی است که نگرانی از تامین هیچ یک از این کالاها وجود ندارد و ذخایر هم کافی است؛ این در حالی است که در مورد کنجاله و ذرت و سویا وضعیت خوب است؛ البته در ذرت دو میلیون تن ذخیره دولتی داریم و نگرانی از واردات از سمت بخش خصوصی وجود دارد.

حجتی همچنین به افزایش تولید شیلات از ٨٨٠ هزار تن به یک میلیون و ٢٤٥ هزار تن اشاره کرد.

امسال گندم وارد می‌کنیم

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال گندم وارد خواهیم کرد، گفت: خرید گندم امسال با کاهش مواجه بود، از این رو دولت تصمیم دارد گندم مورد نیاز را وارد کند؛ با وجود اینکه تولید گندم امسال افزایش یافته، اما نتوانستیم به میزان کافی گندم را با قیمت تضمینی خریداری کنیم.



وی اظهار داشت: سال گذشته با وجود خشکسالی گسترده، توانستیم حدود یک میلیون تن گندم بیشتر از سال پیش از آن خریداری کنیم، اما امسال در برخی از استان‌ها حتی به اندازه کشت آبی هم به ما گندم نفروختند.

به گفته حجتی، اگرچه تولید گندم امسال افزایش داشت، اما خرید تصمینی از کشاورزان در سراسر کشور کاهش یافت؛ ضمن اینکه در استان‌های غربی و شمال غرب کشور گندم بسیار کمی را به ما فروختند؛ این در حالی است که در خوزستان با آن سیل ویرانگر امسال توانستیم بیشتر از سال قبل خریداری کنیم.



وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه وقتی قیمت جو به کیلویی ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ تومان در داخل و در بیرون از مرزها کیلویی ۳۴۰۰ تومان هم می‌رسد، فروش گندم توسط کشاورزان به دولت کاهش می‌یابد، ادامه داد: زمانی ارزش جو کمتر از ارزش گندم بود وقتی کشاورز می‌بیند ارزش جو بیش از گندم است، تمایل به فروش گندم ندارد.

وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، کشاورز برای خودمصرفی و یا عرضه به خارج از کشور به دولت عرضه نمی‌کند.

حجتی همچنین به این نکته نیز اشاره کرد که در مصوبه شورای اقتصاد مقرر شده که نانوایی‌های آزادپز، از سال آینده گندم را به قیمت تمام شده خریداری کنند و گفت: با این وضعیت به طور حتم سرانه مصرف کاهش پیدا خواهد کرد.

به گفته این عضو کابینه دوازدهم، گزارش‌ها حاکی از آن است که سرانه مصرف کالاهای یارانه‌ای چند برابر حد معمول افزایش پیدا کرده و حتی در برخی کالاها شاهد خروج از مرزها بودیم.

وی افزود: به هر حال مدیران کشور اصرار دارند که نان ارزان باشد و از طرف دیگر منابع دولت محدود است و در نهایت فشار به تولیدکننده می‌آید.

با ممنوعیت صادرات مخالفم

حجتی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه من به هیچ عنوان با ممنوعیت صادرات موافق نیستم، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی تصور نکنند که ما از آزادکردن یا ممنوع کردن صادرات و واردات خوشحال هستیم، بلکه من با هر نوع ممنوعیتی مخالف هستم و معتقدم که اگر نگران بازار داخلی هستیم، باید با وضع عوارض، جلوی صادرات را بگیریم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی قراردادی باید در کشور رونق گیرد، این در حالی است که علاوه بر اینکه باید ظرفیت تولید را افزایش دهیم، باید بر اساس تقاضایی که وجود دارد، کالا تولید کنیم، در حالیکه هم اکنون هم برخی از تجار این کار را انجام می دهند و صادرکننده زعفرانی را سراغ دارم که ۵ هزار زعفرانکار را تحت پوشش خود دارد و حتی سبدهایی که کشاورزان باید گل بچینند را نیز او به کشاورزان می دهد.

مرغ منجمد سالم‌تر از مرغ تازه است

وی اظهار داشت: درهای دنیا به روی کالاهای همه کشورها باز است، اما در کشور ما بسته است؛ از سوی دیگر همه جای دنیا معتقدند که مرغ منجمد سالم تر است، اما ما در ایران این پذیرش را نداریم، چراکه مرغ منجمد را طبق نیاز و خواسته مشتری بسته بندی نکرده ایم، پس یخ زدایی از مرغ کامل هم برای خانوارها سخت است؛ این در حالی است که ما فرهنگ تازه خوری و مصرف مرغ گرم را داریم.

حجتی گفت: امسال صنف و صنعت به قیمت تضمینی، یک میلیون تن گندم برای خود از کشاورز خرید؛ البته دولت نیز خود خریدهایی را انجام داد؛ البته وقتی که نان با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار می گیرد، موضوع به شکلی پیش می رود که قیمت سبوس از گندم بالاتر می رود.

وی اظهار داشت: سبوس از بهمن تا شهریورماه ۱۳۰ درصد افزایش قیمت داشت، در حالیکه قیمت گندم آسیابان ها ۶۶۰ تومان و سبوس ۱۲۵۰ تومان بود که البته من با قیمت سبوس مخالف بودم. تنظیم بازار هم افزایش نرخ سبوس را صورت داده تا به جبران زیان آردی ها بپردازد.

حجتی در ادامه با بیان اینکه کنجاله به نرخ ۲ هزار و ۴۳۰ تومان وارد کشور شد، اما با نرخ ۵ هزار تومان فروخته شد، گفت: این فاصله دوبرابری از واردکننده تا مرغدار رخ داده است.

اگر مرغ با دلار نیمایی وارد شود، قیمتش ۲۶ هزار تومان است

وی اظهار داشت: امروز دلار ۴۲۰۰ تومانی باید به کالاهای اساسی اختصاص یابد، چراکه این ارز به دست مصرف کننده می رسد، البته سازمان حمایت می گوید که اگر مرغ به نرخ نیمایی باشد، قیمت آن به ۲۶ هزار تومان می رسد.

حجتی گفت: من امروز دیگر مسئول تامین نیستم، فقط مسئول تولید هستم، یعنی از ۲ مردادماه امسال، من دیگر مسئول تامین نیستم. این در حالی است که برخی به ما می گویند که گوشت ۲ دلاری وارد کنید، هر کجا گوشت دو دلاری هست تجار بروند و وارد کنند و به قیمت۳۵ تا ۴۰ هزار تومان بفروشند؛ چراکه بنده خود به شخصه استرالیا را بازدید کرده و قیمت گوشت ۷ دلار و در مغولستان ۵ دلار است، هیچ کجای دنیا گوشت دو دلاری وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در بحث کود و سم، وضعیت لجام گسیخته ای داشتیم، گفت: خیلی تلاش کردیم تا این وضعیت را سامان دهیم. به این معنا که در مرحله اول سعی کردیم که وضعیت سموم وارداتی را ساماندهی کنیم و در مرحله بعد، حد و حدود آن را تا آنجایی که به سلامت آسیب نرساند، رعایت نماییم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: البته ممکن است تخلفاتی از سوی برخی از کشاورزان در این حوزه صورت بگیرد که قطعا باید با آن برخورد شود؛ اما تولیدات کشور در بحث لبنیات هیچ مشکلی ندارد و امروز شیر و محصولات کشاورزی ما به کشورهای دیگر که از استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌کنند، صادر می‌شود.

وی افزود: ما با چینی‌ها توافق کردیم که به جای آنکه محصولات آبزی ما به ویتنام قاچاق شود و از آنجا به چین برود، اکنون مستقیم به آن کشور صادر می‌کنیم و در مقابل از آنها کالاهای مورد نیاز را خریداری می‌کنیم.