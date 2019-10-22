توانمندسازی و حمایت از بخش خصوصی وتعاون از الزامات رونق تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر شریفی عصر دوشنبه در پنجمین نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان که با هدف ایجاد هماهنگی و هم افزایی هر چه بیشتر بین دستگاههای اجرایی عضو شورا در پیشبرد اهداف و برنامه های وزارتخانه برگزار شد، افزود: با توجه به ظرفیتهای استان باید زمینه برای سرمایه گذاران با استفاده از تسهیل صدور مجوز فراهم شود.

وی اظهارداشت: در راستای طرح حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، تسهیلاتی به استان اختصاص داده شده است که انتظار می رود جذب این تسهیلات با جدیت دنبال شود چرا که منجر به توسعه و اشتغال و تثبیت جمعیت در روستاها می گردد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی به جایگاه تاثیرگذار وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی اشاره و اضافه کرد: بخش زیادی از دهک های جامعه زیر چتر حمایتی این وزارتخانه قرار دارند به گونه ای که دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی در استان به بیش از نیمی از جمعیت استان خدمات ارائه می دهند که این امر بیانگر این است که رسالت سنگینی بر عهده مدیران این مجموعه است که باید با هم افزایی و همکاری در جهت رفع مشکلات و نارسایی ها تلاش کنند.

وی در ادامه گفت: در شرایط کنونی، دشمن با راه انداختن جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه که متفاوت تر از دوره های قبل است معیشت مردم را هدف قرار داده است اما با رهبری مقام معظم رهبری و همگرایی قوای سه گانه و مردم این دوران نیز پشت سر گذاشته خواهد شد.

شریفی اظهارداشت: مدیران در این شرایط تحریم با خلاقیت و مدیریت در صدد بهبود شرایط و رفع مشکلات مردم باشند و قانون را بهانه ای برای انجام ندادن قرار ندهند چرا که راهبرد اصلی همه ما کمک به مردم و گره گشایی از مشکلات است.

وی اضافه کرد: برای رفع مشکلات هر جایی که خلاء قانونی وجود داشت، مدیران پیشنهادات خود را برای برطرف کردن ارائه دهند تا بررسی و رفع گردد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی از بیمه بعنوان یک سرمایه گذاری یاد کرد وگفت: کشور همانند سایر کشورها باید به سمتی پیش رود که مردم بعد از بازنشستگی دغدغه ای برای آینده خود نداشته باشند چرا که بیشتر نگرانی ها و استرس افراد برگرفته از این امر است و این موضوع یک بحث کلان را می طلبد.

در این نشست مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان گفت: وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی بعنوان یک وزارتخانه تاثیرگذار بخش عمده ای از خدمات اجتماعی به افراد را از بدو تولد تا بعد از بازنشستگی به عهده دارد وبا توجه به اینکه ارتباط مستقیمی بین نحوه ارایه خدمات رسانی با رضایتمندی مردم وجود دارد، هر اندازه سطح فعالیت وزارت بهتر باشد به همان نسبت سطح رفاه و آسایش افراد جامعه بشتر می شود و رهنمودهای شما می‌تواند یاری رسان ما در راستای اهداف این مجموعه بزرگ باشد.

"هادی ابراهیمی" افزود: اهداف کلی ما همسو با وزارت است و شفافیت در عملکرد، اجرای قانون، کمک به رفع مشکلات جامعه هدف و تحول و نوآوری در کار از رویکردهای این اداره کل است.

وی اضافه کرد: شورای هماهنگی مدیران دستگاههای زیرمجموعه وزارت با هدف تقویت تعاملات درون استانی، وحدت رویه و انسجام بخشی بین دستگاههای زیرمجموعه در راستای اهداف وزارتخانه گام بر می دارد.

در این نشست مدیران دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی نیز مسایل خود را مطرح و نماینده مردم هرمزگان آمادگی خود را برای همکاری با تمام دستگاهها، اعلام کرد.