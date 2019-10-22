شناسایی کودکان اوتیسم با همکاری وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی میرزایی در حاشیه مراسم بزرگداشت و آیین ملی هفته پیوند اولیا و مربیان که صبح امروز در پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: در آموزش و پرورش بر این باور هستیم که تحقق واقعی تربیت بدون مشارکت مؤثر خانواده‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی ادامه داد: امروز به دلیل شرایط خاص جامعه و سرعت پیشرفت علم جریان تربیت باید به طور مؤثر میان خانواده و دانش‌آموز برقرار باشد در غیر این صورت با کاستی و اختلال مواجه هستیم.

وی ادامه داد: معلمان و مدارس باید این ارتباط مؤثر را مورد توجه قرار دهند و آن را به بهتری وجه ساماندهی کنیم مهمترین هدف ما در ارتباط با خانواده لزوما کمک‌های مالی نیست بلکه برای تحقق واقعی تربیت به خانواده‌ها و حضورشان نیازمند هستیم.

حاجی میرزایی درباره گلایه‌هایی که خانواده‌ها به دانش‌آموزان اوتیسمی در مدارس دارند، اظهار کرد: اخیرا برآوردی از میزان افراد مبتلا به اوتیسم داشتم و تعدادی که در مدارس عادی و با نیازهای ویژه تحصیل می‌کنند را شناسایی کردیم بر همین اساس با وزیر بهداشت رایزنی کردیم تا غربالگری و شناسایی افراد در سنین کودکی از طریق وزارت بهداشت انجام شود و در این مسیر همکاری مختلفی میان ما و وزارت بهداشت خواهیم داشت که متناسب با شناسایی حاصل شده فرصت های آموزشی را گسترش می‌دهیم.

وزیر آموزش و پرورش افزود: نمونه‌های خوبی برای آموزش به این کودکان وجود دارد که با آموزه‌های مفید می توانیم این افراد را به زندگی عادی برگردانیم.

وی به موضوع ساماندهی سرویس دانش‌آموزان هم اشاره و بیان کرد: در این مدت اختلالی برای ساماندهی سرویس مدارس دریافت نکردم چرا که خانواده‌ها می دانند در هفته‌های اول سال تحصیلی تا نظم لازم برقرار شود مشکلاتی داریم البته وزارت کشور و انجمن اولیا مربیان آموزش و پرورش تمهیداتی برای ساماندهی سرویس مدارس اندیشیده‌اند.

وزیر آموزش و پرروش درباره حل مشکل کمبود معلم و جذب نیروی جدید اظهار کرد: در مواردی که کمبود معلم جبران نشود قانون به ما اجازه داده است تا از طریق به کارگیری معلمان حق التدریس، مربیان پیش دبستانی و آموزش دهندگان سواد آموزی این نقیصه را رفع کنیم و آنها تبدیل وضعیت شوند.

وی ادامه داد: برای انجام این کار در قانون چند قید داریم که جنسیت، منطقه و دروس مورد نیاز لحاظ شود بر همین اساس بخشی از نیروهای مناطق از طریق همین تبدیل وضعیت تامین شده‌اند.

حاجی میرزایی درباره سازوکار آموزش و پرورش برای حل مشکلات معیتی فرهنگیان و اجرای رتبه بندی آنها گفت: مکرر این موضوع را گفته‌ ام که اجرای رتبه بندی معلمان قطعی است، اعتبار لازم برای آن پیش بینی شده است و آئین نامه آن در نوبت طرح در دولت است که به محض تصویب در دولت اجرایی خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: هر زمان که این طرح اجرا شود اعمال آن از ابتدای مهر خواهد بود یعنی معلمانی که از اول مهر با ما همکاری می‌کنند در طرح رتبه بندی شرکت‌ خواهند کرد و متناسب با رتبه‌ای که هستند از امتیازاتی برخوردار می‌شوند.

وی درباره طرح کاهش تنوع مدارس و موضع آموزش و پروش در این مورد گفت: در حقیقت اکنون هم همان دو نوع مدارس دولتی و غیر دولتی را داریم؛ درباره تنوع هر کدام در دوره‌های زمانی مختلف و بنا بر مقرارتی اجرا شده است در نتیجه هر کدام که مقررات آن وجود داشته باشد اما شرایط آن منقضی شده باشد می‌توان برای حذف آن اقدام کرد.

حاجی میرزایی افزود: نمایندگان مجلس برای حمایت از آموزش و پرورش طرح‌هایی دارند اما بسیاری از مداخلاتی که در امر آموزش و پرورش می‌شود در قالب طرح قابل تحقق نیست چرا که نیازمند تدابیر پیچیده‌تری است؛ آموزش و پرورش کار پیچیده‌ای است و تاثیرات عمیقی روی افراد دارد با این تصمیمات ممکن است یک جمع حدود 1میلیون نفری را تحت تاثیر قرار دهیم بنابراین هرچه این کار با تعامل بیشتر آموزش و پرورش ایجاد شود نتایج بهتری خواهد داشت البته تشکر می‌کنم زیرا همه تلاش می‌کنند تا به آموزش و پرور کمک کنند و ما از همه کسانی که علاقه مند کمک به آموزش و پرورش هستن استقبال می‌کنیم تا با کمک هم وضعیت بهتری را به وجود آوریم.

