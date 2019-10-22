باید به مهاجمان پرسپولیس زمان داد/ثبات فنی کالدرون شکل نگرفته است

فرزاد آشوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیروزی ۲ بر یک پرسپولیس مقابل پیکان در هفته هفتم لیگ برتر، گفت: پرسپولیس پس از دو باخت متوالی در لیگ برتر نیاز به پیروزی داشت تا روحیه خود را به حد ایده آل بازگرداند.

کارشناس فوتبال ایران درباره عملکرد شاگردان گابریل کالدرون افزود: به نظرم مشکل اصلی پرسپولیس عدم شناخت کافی کادر فنی از وضعیت بازیکنان است. کالدرون حدود سه ماه است که به پرسپولیس آمده اما هنوز مهره های تاثیرگذار خود را در زمین مسابقه نشناخته است. فکر می کنم طبق آماری که ثبت شده است پرسپولیس در هر بازی تغییراتی را دارد که این موضوع جنبه های مثبت و منفی در پی دارد.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد: اینکه حریفان نمی توانند ترکیب اصلی پرسپولیس را پیش بینی کنند مورد خوبی است اما مهم تر از این موضوع هماهنگی بازیکنان برای رسیدن به ثبات فنی و تاکتیکی است.

وی در واکنش به انتقاداتی که هر هفته بابت عدم گلزنی مهاجمان پرسپولیس بیشتر و بیشتر می شود، اذعان داشت: یک مهاجم برای اینکه بتواند دروازه حریف را باز کند نیاز به آرامش فکری دارد. علی علیپور و جونیور تلاش زیادی در خط حمله می کنند اما چون اسم مهاجم روی آنهاست مورد نقد قرار می گیرند. در صورتی که فکر می کنم تاکتیک های تهاجمی پرسپولیس به نحوی است که آنها را در داخل محوطه جریمه صاحب موقعیت های مسلم گلزنی نمی کند. به همین خاطر باید همچنان به آنها فرصت کافی داد تا بتوانند خودنمایی کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرسپولیس به عنوان مدافع عنوان قهرمانی باید ثبات تاکتیکی و فنی بیشتری داشته باشد. این تیم نیاز به حفظ آرامش دارد و باید همچنان پیشرفت داشته باشد تا بتواند فاصله خود را با صدر جدول کمتر از همیشه کند.