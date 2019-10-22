فیلم کوتاه ماهی از آبادان به جشنواره GEA اسپانیا راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم ماهی که مضمونی زیست محیطی دارد نحوه ارتزاق بومیان از طریق صید ماهی را نشان می دهد.

کارگردانی این فیلم بر عهده محمد رحیمیان است که رضا عبیات آن را تصویربرداری کرده است.

فیلمنامه ماهی را محمودرضا ثانی نوشته و رضا دریس، مهدی عطوگی، نیما دریا، مهدیار در آن نقش آفرینی کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فیلم GEA اسپانیا از ۱۷ تا ۲۰ اکتبر در ۱۱ شهر از ۵ کشور اروپا شامل کورفو، تریکالا، تسالونیکی یونان، اترخت هلند، بیشکو بیالا و پوژنان لهستان، راجیو کالابریا، کاتانیا ایتالیا و بارسلونای اسپانیا به طور همزمان برگزار می شود که در آن ۲۴ فیلم در بخش مسابقه به همراه برنامه های متنوع دیگر به معرض نمایش در می آید.

فیلم کوتاه ماهی از میان لیست نهایی ۲۷ فیلم انتخاب شده در جمع ۲۴ فیلم راه یافته به مسابقه قرار گرفت.