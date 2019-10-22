رویداد «رویای من، شهر من» در رفسنجان برگزار می شود

محمدرضا عظیمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزییات رویداد «رویای من، شهر من» این رویداد را بسیار ارزشمند خواند و اظهار داشت: دریافت نظرات و جلب مشارکت های یک طیف و یک گروه سنی از جامعه بسیار اهمیت دارد لذا نحوه برگزاری باید در شان و قابل باشد.

وی افزود: نخستین رویداد شهری دانش آموزی «رویای من شهر من» با موضوع «اگر من عضو شورای اسلامی شهر بودم» ویژه دانش آموزان تمامی مقاطع تحصیلی رفسنجان بر پا شده و علاقمندان برای ارسال ایده ها و نظرات خود می توانند با دبیرخانه این رویداد واقع در فرهنگسرای رسانه شهرداری رفسنجان مکاتبه کنند.

شهردار رفسنجان با اشاره به اینکه چنین رویدادی تاکنون در شهرهای بزرگ نیز اجرا نشده است، رخداد حاضر را الگویی برای سایر شهرها دانست و افزود: هدف از این طرح دغدغه مند نمودن نوجوانان و قشر در حال تحصیل نسبت به مسائل شهری است.

عظیمی زاده تصریح کرد: دانش آموزان باید به شهرشان فکر کنند چرا که همین نگاه خاص به فضای شهری موجب خروج ایده های نو و رفع مشکلات شهری می شود.

وی اظهار کرد: نظرات اقشار مختلف مردم می تواند در تصمیم گیری مجموعه مدیریت شهری مؤثر باشد و اگر شبکه های مختلف در شهر ایجاد شود و افراد نظراتشان را به طور مستقیم راجع به شهر اعلام کنند، شهر پویاتر می شود و طرح هایی که در شهر اجرا می شود، تحقق پذیرتر خواهد شد و مورد اقبال بیشتری قرار می گیرد.

شهردار رفسنجان با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی طرح ها و برنامه ها در قالب کمیته های تخصصی بررسی و اجرا می شود، ابراز داشت: تصمیم گیری های مدیریت شهری با تاروپود زندگی مردم عجین شده و شهروندان روزانه با تک تک اتفاق ها، فضاها و المان های شهری در ارتباطند و راجع به آن ها فکر می‌کنند.

عظیمی زاده تأکید کرد: برپایی رویداد شهری دانش آموزی «رویای من، شهر من» به دانش آموزان شخصیت می دهد تا احساس کنند در مدیریت شهر نقش دارند.

شهردار رفسنجان با بیان اینکه به تمامی شرکت کنندگان به مناسبت حضور و همراهی شان در رویداد نامه ای با امضای رئیس شورا و شهردار ارسال می شود، اضافه کرد: اینکه دانش آموز خود را به جای اعضای شورای اسلامی شهر بگذارد و به موضوعات شهری فکر کند، بسیار ارزشمند است لذا ضرورت دارد از شرکت کنندگان در این رقابت قدردانی شود حتی اگر حائز رتبه برتر نشوند.