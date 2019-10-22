برنامه های فرهنگی قرارگاه پیشرفت و آبادانی در روستای طارم اجرا شد

جواد رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به همت کارگروه تعلیم و تربیت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین نسبت به اجرای برنامه های فرهنگی اقدام شده و فعالیت های مختلفی در این عرصه ها تدارک دیده شده است.

رجبی تصریح کرد: اولین اجرای این ویژه برنامه روز گذشته با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین در مدرسه شبانه روزی دخترانه روستای ماهین دهستان چوقور طارم سفلی با حضور جناب سرهنگ برین جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی و جمعی از مسئولین اداره آموزش و پرورش طارم سفلی برگزار شد.

وی افزود: با امضای تفاهم نامه بین کارگروه تعلیم و تربیت قرارگاه پیشرفت و آبادانی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین قرار است این برنامه هر ماه تا پایان سال در ۵ مدرسه دیگر از دهستان های زوارک الموت شرقی، چوقور طارم سفلی و دستجرد الموت غربی برگزار شود.

مدیر کارگروه تعلیم و تربیت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین بیان کرد: آموزش نجوم و ستاره شناسی، قصه گویی برای فراگیری مطالب تربیتی و دینی با زبان قصه، آموزش کاردستی با کاغذ، اجرای نمایش خلاق و عروسک گردانی، برگزاری مسابقات جذاب و اهداء جوایز به نفرات برتر از جمله برنامه های برگزار شده در مدرسه شبانه روزی ماهین است.

رجبی اظهارداشت: در این مراسم به تمامی دانش آموزان شرکت کننده در برنامه ها تعدادی کتاب از مجموعه های چاپ شده انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان اهدا شد.

وی گفت: با اجرای برنامه های فرهنگی امیدواریم ضمن تقویت روحیه نشاط و شادابی زمینه فراگیری بیشتر در میان دانش آموزان روستایی را مهیا کنیم.

رجبی در خصوص اهداف برگزاری این فعالیت ها اظهارداشت: از آنجا که در مناطق محروم به دلیل کمبود امکانات ورزشی، فرهنگی و تفریحی شاهد کاهش انگیزه تعلیم و تربیت هستیم و امید به آینده در کودکان در سطح پایین است برای جبران این کمبود اقدام شده تا نشان دهیم با تامین امکانات حداقلی می توان به ارتقا سطح تحصیلی افراد نیز کمک کرد.

وی بیان کرد:مهمترین رسالت ما شناسایی استعدادهای نهفته در میان دانش آموزان روستایی است که در این دوره ها توانسته ایم دانش آموزانی را که توانمندی هنری، فرهنگی دارند شناسایی شده و از وجود آنها استفاده بیشتری شود.

رجبی گفت: این کار می تواند رویکرد مسئولان فرهنگی را به مناطق محروم معطوف کرده تا بتوانند رسیدگی بیشتری به روستاها داشته باشند.