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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۹:۳۰

تراکتور در یک نیمه به اندازه ۱۳ نیمه گل زد

تراکتور در یک نیمه به اندازه ۱۳ نیمه گل زد

کاری که بازیکنان تیم تراکتور در نیمه دوم بازی مقابل نساجی انجام دادند برابر با عملکرد این تیم در ۶ بازی گذشته و نیمه اول همین بازی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور تبریز در هفته هفتم توانست نساجی را در قائمشهر با چهار گل شکست دهد تا این بهترین بازی و بهترین نتیجه سرخپوشان تبریز در این فصل از رقابتهای لیگ برتر باشد. 

تا قبل از هفته هفتم هرچقدر تیم دنیزلی در امور دفاعی قدرتمند بود و بدون گل خورده به کارش در لیگ ادامه می‌داد، در فاز تهاجمی عملکرد قابل دفاعی نداشت و مجموع گل‌های زده این تیم در ۶ بازی، چهار گل بود.

سرخ پوشان تبریزی در نیمه نخست بازی مقابل نساجی هم در گلزنی توفیقی نداشتند. اما موتور گلزنی آنها در نیمه دوم روشن شد و در یک نیمه به اندازه هر ۱۳ نیمه قبلی (۶ بازی و نیمه اول بازی با نساجی) گلزنی کردند.

شاگردان دنیزلی با پیروزی ۴ بر صفر مقابل نساجی در هفته هفتم ۱۷ امتیازی شدند و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر از سپاهان یک پله پایین تر از این تیم قرار گرفتند.

کد مطلب 4752866

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